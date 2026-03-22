夫のカレーの食べ方に激怒する妻「本当にグッチャングッチャンに混ぜて食べます」　外食で“カレー禁止”を言い渡す

夫婦といえども元は他人。日々の生活の中で、相手のちょっとした行動にイラッとしたり、どうしても許せなかったりすることはある。

投稿を寄せた40代女性（福岡県）は、夫のアナログすぎる一面に対して切実な不満を抱えている。

「マジで財布が痛くなる」ネット注文で現金を渡してくる夫

「お店のネット注文は電子決済又はクレカ決済しか受け付けないって言うてるのに現金で渡してくること」

これでは結局、女性が自身のクレジットカードや電子マネーで立て替えて注文することになる。手元に現金は渡されるものの、キャッシュレス中心の生活をしていると、現金をもらっても使い道に困ったり、わざわざ口座に入金する手間がかかったりして厄介だ。

「旦那の分も私が頼まないといけなくなるからマジで財布が痛くなる。少しは電子マネーのことくらいは勉強してほしい」

「アレは本当にやめて欲しいです」

一方、東京都の50代女性は、夫の食事マナーに耐えられないという。

「カレー店で本当にカレーとご飯をグッチャングッチャンに混ぜて食べます」

確かに、カレーを混ぜて食べる人は一定数いる。しかし、一緒に食事をする相手が嫌がっているとなると話は別だ。女性は家では食事の時間をずらすなどして「見ても見ぬフリ」をしてやり過ごしていた。しかし、外食先でも夫のスタイルは変わらなかった。

某カレーチェーン店に行ったときも「同じ事をやらかしてくれまして…一緒にお食事はごめん被りたい！と、怒りマークつきで外食でのカレーは禁止しました。アレは本当にやめて欲しいです」と書いている。

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