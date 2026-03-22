夢は「小さいころから日本代表と医師」。異色のラガーマンが、桜のジャージーに袖を通すチャンスに挑んでいる。関西トップクラスの進学校である灘中、灘高から現役で京大医学部に入り、今月にラグビー部の主将となったＳＯ大鶴誠（じょう、２１）だ。「ＪＡＰＡＮ ＴＡＬＥＮＴ ＳＱＵＡＤプログラム２０２６」（ＪＴＳ）に一般公募枠で選出。Ｕ２３日本代表入りを目指す司令塔が、文武両道を体現する日々を語った。

年明けから新チーム始動まで丸２か月。他の部員が旅行に出るなど、試験期間前後のオフを満喫するなか、京大の大鶴は勉強と体づくりに励んだ。「ＪＴＳに決まったのが１月初め。（２月１０日に始まった初回の）合宿までにフィットネスを上げないといけない。リカバリーをしながらテスト勉強も。忙しく過ごしていました」と、充実した表情を浮かべた。

ＪＴＳの公募を知ったのは昨年末。兄・健さんが日本協会のサイトで見つけた。「これは挑戦しないと」。約３分の動画に得意とするランスキル中心のプレー集を、アピール文にハングリー精神と伸びしろの大きさをしたため提出。約３０通の応募から５人の合格者に入った。

世代別の日本代表常連が集うＪＴＳ合宿は、関西Ｂリーグ（２部）で戦う京大生には得がたい環境だ。午前６時の起床から午後１０時の就寝まで、スケジュールは１５分刻み。初日こそレベルの高さに不安になったというが、翌日から徐々に周囲のスピードとテンポに適応した。「速く考えて動く。僕の武器は頭脳。自分の中のスタンダードが上がってきた」と手応えを感じている。

「超速ラグビー」を掲げる日本代表のエディー・ジョーンズヘッドコーチ（ＨＣ、６６）肝いりのプログラム。判断の速さと動きのキレで勝負する司令塔には合う。昨春はニュージランドに７週間のラグビー留学。日常生活に不安がない程度の英語力があり、「エディーさんと直接コミュニケーションを取れるのは強み」と胸を張る。同ＨＣには親しみとリスペクトを込め「京都ジョー」と呼ばれる。

文武両道を高いレベルで実現できるのは「勉強とラグビーに集中できる環境をつくってくれた家族の協力があったから」。３きょうだいの誰かが受験する年は自宅からテレビが消えた。兄が灘中に合格すると、父は職場のある京都から家族とともに神戸へ転居。子どもの通学を優先してくれた。スマートフォンは大学に入ってから持つことを許可された。

１４日まで行われた３度目のＪＴＳ合宿が、Ｕ２３日本代表（昨年度は３５人）の最終選考の場となった。医師免許の取得を選手引退後と決めている大鶴は「今はオーストラリアに行くことだけを考えている」と夢実現に近づく“吉報”を待っている。（吉村 達）

大鶴 誠（おおつる・じょう）

▽生まれとサイズ ２００４年６月５日、兵庫・西宮市。身長１７６センチ、体重９０キロ

▽競技歴 ３歳から西宮甲東ジュニアラグビークラブで始め、幼稚園から小学３年まで京都北ラグビースクール。小学４年から中学３年まで在籍した芦屋ラグビースクールでは全国大会出場。灘中、灘高でもラグビー部

▽家族 両親と兄、妹。ラグビー経験がある父・繁さんは医師で京大教授。３歳上の兄・健さんは灘中、灘高から１浪して京大医学部。２４年度ラグビー部主将でポジションはＳＯ

▽努力型 受験前は自習室に一日１０時間以上こもって勉強

▽テスト対策 医学部は月曜に多く、日曜に試合があると徹夜で勉強

▽リーグワンも注目 ＪＴＳに選ばれた後、数チームから練習参加のオファーが来た

▽課題 フィジカルの強度。「体脂肪を減らして筋肉量を増やせと言われています」

▽憧れの選手 マーカス・スミス（イングランド代表ＳＯ、ＦＢ）「ランだけでなく、イケイケで元気あふれるところが好き」

京大・大鶴の「ある一日」

●午前０時〜８時 睡眠

●午前８時〜８時４５分 起床、朝食、シャワーなど支度

●午前８時４５分〜正午 授業

●正午〜午後１時 昼食

●午後１時〜２時 ジムでトレーニング

●午後２時〜４時３０分 授業

●午後４時３０分〜６時 練習準備、移動

●午後６時〜９時 練習

●午後９時〜９時４５分 移動

●午後９時４５分〜０時 夕食、勉強、練習メニューづくり、自由時間

◆「ＪＡＰＡＮ ＴＡＬＥＮＴ ＳＱＵＡＤ」（ジャパン・タレント・スコッド＝ＪＴＳ） ジョーンズＨＣが主導する、将来の日本代表選手育成を目的とした２３歳以下対象の育成プロジェクト。２４年に始まり、今年は一般公募（自薦）枠が設けられた。今回は２〜３月にある３度の国内合宿を経て、Ｕ２３日本代表を編成。同代表は２５〜３１日に国内合宿、４月１〜１５日に豪州遠征を行う。

◆京大出身の主なアスリート

▽田島直人 陸上男子三段跳びで３６年ベルリン五輪金メダル、走り幅跳びで銅メダル。

▽原田正夫 陸上男子三段跳びで３６年ベルリン五輪銀メダル。

▽山西利和 陸上男子２０キロ競歩で２１年東京五輪銅メダル。１９、２２年の世界選手権金メダル。

▽田中英祐 元ロッテ投手。１４年ドラフト２位で京大から初めて直接、ＮＰＢ入り。通算２登板で未勝利。

▽水口創太 元ソフトバンク投手。２２年ドラフト育成７位で医学部（人間健康学科）から初めてＮＰＢ入り。１軍未登板。