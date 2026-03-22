オリックス大好きマルチタレントのメイ・イズモト（５３）が、２４日に行われるファーム・リーグの阪神戦（京セラＤ）で始球式を務めることが決まった。５年連続５回目、１軍本拠地の京セラＤでは２年連続となる登板。スポーツ報知に応援コラム「オリに一生懸メイ」を寄せ、原点回帰のストレート勝負を宣言した。

スポーツ報知とオリックス推しの皆さま、あけましておめでとうございます。ごあいさつが遅くなりましたが、２０２６年初の「オリに一生懸メイ」になります。さっそくですが、告知です。メイ・イズモト、３月２４日に始球式をさせていただきます。ファームでは５年連続５回目です。大阪桐蔭さんのように、常連になってきました（笑）。

これだけ貴重な機会をいただけるのも、オリックス球団の方々、投球の師匠でもある丸毛謙一さん（元選手、現球団職員）のおかげです。昨年が初の京セラドーム。平野佳寿さんに頂いたグラブをつけ、平野さん直伝のフォークボールでストライクを取らせていただきました。フォークが落ちていたかどうかは僕に聞かないでください…。

先日、ＷＢＣが終わりました。残念ながら日本は準々決勝で負けてしまいましたが、宮城投手、曽谷投手、若月捕手。ワクワクさせていただき、ありがとうございました。そしてサポートメンバーとして、東松投手も貴重な経験をしたようです。彼の魅力はストレート。一昨年の秋季キャンプで投球練習を見せていただき、ミットをはじき飛ばすような衝撃がありました。

実は一昨年、昨年とノーバウンド投球に成功しています（誰が興味あんねん！）。今回は阪神との関西ダービー。東松投手も弓を引くようなポーズで、強い球を投げるコツを教えてくれました。投手の原点と言われるのがアウトローの真っすぐです。メイの中でイメージはできています。（メイ・イズモト）

◆メイ・イズモト １９７２年５月３１日、大阪・堺市生まれ。５３歳。主に関西ローカルのテレビやラジオのパーソナリティーとして活躍し、俳優としてもドラマや映画に出演。熱狂的なオリックスファンでもあり、自身が出演する「ふらんくくらぶＡ」（ケーブルテレビ・ベイコム）では、オリックスに関連した企画を数多く取り上げている。芸名の「メイ」は５月生まれから。