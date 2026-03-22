3連休最終日となるきょう22日（日）は、東〜北日本は晴れて日ざしが暖かいでしょう。西日本も気温は高めですが、きょう22日（日）は雨具の出番となります。なお、連休明け23日（月）以降、西〜東日本では雨や曇りの日が多くなるでしょう。

■大阪は夜から雨

西から前線を伴った低気圧が近づくため、西から天気は下り坂に向かうでしょう。九州や四国は朝から雨が降りやすく、午後は広い範囲で本降りになりそうです。近畿では、昼間は日ざしが届きますが、夜は雨具の出番となります。

■札幌は今年初めて二桁の気温予想

東〜北日本ではおおむね晴れるでしょう。最高気温は、北陸から北日本で前日より大幅に高くなりそうです。札幌は10℃で、今年初めて二桁の気温となる見通しです。東京・名古屋は18℃で、前日と同じくらいの暖かさでしょう。東海・北陸・東北では花粉が極めて多く飛ぶ予想です。

【きょう22日（日）の各地の予想最高気温】

札幌 ：10℃ 釧路：7℃

青森 ：12℃ 盛岡：13℃

仙台 ：11℃ 新潟：15℃

長野 ：16℃ 金沢：16℃

名古屋：18℃ 東京：18℃

大阪 ：17℃ 岡山：16℃

広島 ：15℃ 松江：18℃

高知 ：18℃ 福岡：19℃

鹿児島：19℃ 那覇：25℃

■関東はあす23日（月）朝に雨

3連休明けあす23日（月）の朝、通勤・通学の時間帯は東海や関東の沿岸部を中心に雨が降るでしょう。24日（火）以降も、西〜東日本には度々、低気圧や前線が近づくため、雨や曇りの日が多くなりそうです。25日（水）は冷たい雨が降り、西日本では雨足が強まるおそれがあります。