女優井川遥（49）が21日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜午後1時54分＝関西ローカル）に出演。若かりし頃に番組で共演していたお笑い芸人との思い出について語った。

この日の番組では、井川がダウンタウン浜田雅功（62）と、大阪でも名店の並ぶ天満を訪れて飲み歩きした。

2軒目を訪れたところ、漫才コンビ「メッセンジャー」の黒田有（56）がサプライズで登場。井川は「うわーっ」と声をあげて驚いた。

2人は25年ほど前、同局のグルメ番組「水野真紀の魔法のレストラン」で共演。当時は、井川はデビューして間もない頃で、黒田は「まさかこんなに売れるとは思わなかった」と話し、「売れたら急に『この仕事（番組を）辞めます』って…」と笑いを誘った。

ここで、井川から黒田に「謝りたいことがある」との話に。井川は「みんなが黒田さんに強めにいくのが…。（自身も）すべきなのかなと思って」と切り出した。

当時、黒田が番組内で強めにイジられていたことから、井川も「盛り上げなくちゃと思って、何でもいっぱい言いすぎて。反省してたの」と語った。

黒田は、当時について「それだけは、ごっつい覚えているんですけど。明石にロケに行きまして。明石はタコが有名で、干しダコっていうのがあって。すごく高いんですよ。普通のタコよりもまだ倍ぐらい高くて、当時で5、6000円したんですかね。『これ井川ちゃんに買っていったろう』と思って。楽屋まで行って渡したんですよ」と、井川にお土産を手渡したことを振り返った。

「そしたら（番組の）本番で、『黒田さんはタコで私を釣ろうとして、口説かれた』って言われて…。誰が干しダコで！ 誰が明石の干しダコで口説くねん！ そんなわけないでしょ！ それ言われてものすごい恥かいた」と訴えた。

井川が「かわいらしいエピソードじゃないですか」と言うと、黒田は「かわいくないですよ！ あの時、まあまあ僕、ごっつい恥ずかしくて。どんなヤツやねんって思われた。干しダコで口説くような男って思われて…」とボヤいた。

その場面はその後、「そのまま確か、バッとCMにいって。言い訳ないままいってもうた…」と回顧。こう嘆く黒田に、浜田は「それはキツいな」と大笑いしていた。