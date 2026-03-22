OPTの新感覚スポーツブラ登場♡揺れを抑えて呼吸しやすいスポーツバインダー

女性アスリートのエビデンスを活用したノーリミットウェア「OPT（オプト）」から、新感覚のスポーツブラ「ゆれないスポーツバインダー」が登場しました。2026年3月9日（月）より公式オンラインストアにて販売がスタート。胸の揺れをしっかり抑えながらも、呼吸のしやすさや動きやすさを両立した新しい構造が特徴です。これまでのスポーツブラの常識を覆す快適な着用感で、運動時のパフォーマンスをサポートする注目のアイテムです。

カップを使わない新発想構造

「ゆれないスポーツバインダー」は、従来のスポーツブラで一般的だったカップ構造をあえてなくし、独自の「フラットパッド」を採用。

胸全体を面で支える設計にすることで、胸の揺れをしっかり抑えながらスマートでフラットなシルエットを実現します。

胸の形にフィットする設計により、運動時の揺れを軽減しながらも自然な着用感をキープ。見た目のシルエットもすっきり整うため、スポーツシーンだけでなくさまざまなアクティブシーンで活躍します。

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呼吸しやすく動きやすい設計

OPTのスポーツバインダーは、早稲田大学広瀬統一教授との共同調査をもとに開発されました。

女性アスリートの実証データを活用し、高いホールド力を保ちながら呼吸のしやすさにも配慮した構造を実現しています。

検証では「最大呼気量」（息を吐き出す力）への影響が、未着用時や一般的なカップ付きスポーツブラと同等であることが確認されています。

激しい運動時でも呼吸を妨げにくく、快適なパフォーマンスをサポートします。

締めつけを抑えるこだわり設計

着用時の快適さを追求するため、アンダーバスト下の丈は6cmに設計。呼吸の妨げになりにくく、自然なフィット感を実現しています。

さらに背面は切りっぱなし構造を採用し、背中を丸める動きや深い呼吸にも柔軟に対応。

女性アスリート56名へのモニター調査では、94.2％が「苦しさを感じない」、96.6％が「動きづらさを感じない」と回答しています。

ゆれないスポーツバインダー



価格：7,920円（税込）

サイズ：スモール／レギュラー／ラージ(カラー：ブラック／ホワイト)

発売日：2026年3月9日（月）

販売方法：OPT公式オンラインストア

新しいスポーツブラの選択肢♡

胸の揺れを抑えながら、呼吸のしやすさや動きやすさにもこだわったOPTの「ゆれないスポーツバインダー」。

女性アスリートの実証データをもとに開発された機能性は、トレーニングやランニングなどアクティブなシーンで頼れる存在です。

締めつけ感の少ない快適な着け心地は、これまでスポーツブラに悩みを感じていた方にもおすすめ♡新しい発想のスポーツブラで、より自由なスポーツライフを楽しんでみてはいかがでしょうか。