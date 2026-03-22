「悪夢のような選手だ」「うちにほしい」プレミア王者のファンが“戦慄”する日本人アタッカーは？「とんでもないゴールを決める」【現地発】
現地３月21日に開催されたプレミアリーグの第31節で、三笘薫を擁するブライトンが、遠藤航が故障離脱中の王者リバプールとホームで対戦。２−１で勝利を飾った。
前々節のアーセナル戦で左足首を負傷し、前節のサンダーランド戦を欠場した三笘はベンチスタート。76分からの途中出場を果たし、いきなり鋭いドリブル突破を見せるなど存在感を発揮した。
その試合前、敵地に訪れていたリバプールのファンに三笘についての印象を聞いてみた。FAカップでの空中ダブルタッチ弾や、トレント・アレクサンダー＝アーノルドをチンチンにしたパフォーマンスがあったからか、「恐ろしい選手」との認識があるようだ。
「悪夢のような選手だ。本当にいいプレーだ」
「うちにほしいね」
「彼は素晴らしいプレーヤーだよ。ブライトンから移籍しないのかな？」
「彼はファンタスティックだ」
「とんでもないゴールを決める。その記憶しかない」
「今日で出ないでほしいね」
リップサービスもあるのだろうが、リバプールファンにとっては、嫌な印象を持っているようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「日本は狂っている」土曜夜、侍ジャパン日韓戦勝利の裏で…日本サッカーの“衝撃結果”に海外驚愕！相手の監督は「泣き崩れた」
前々節のアーセナル戦で左足首を負傷し、前節のサンダーランド戦を欠場した三笘はベンチスタート。76分からの途中出場を果たし、いきなり鋭いドリブル突破を見せるなど存在感を発揮した。
その試合前、敵地に訪れていたリバプールのファンに三笘についての印象を聞いてみた。FAカップでの空中ダブルタッチ弾や、トレント・アレクサンダー＝アーノルドをチンチンにしたパフォーマンスがあったからか、「恐ろしい選手」との認識があるようだ。
「悪夢のような選手だ。本当にいいプレーだ」
「うちにほしいね」
「彼は素晴らしいプレーヤーだよ。ブライトンから移籍しないのかな？」
「彼はファンタスティックだ」
「とんでもないゴールを決める。その記憶しかない」
「今日で出ないでほしいね」
リップサービスもあるのだろうが、リバプールファンにとっては、嫌な印象を持っているようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
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