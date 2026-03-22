◆米大リーグオープン戦 パイレーツ８―３ブルージェイズ（２１日・米フロリダ州ブラデントン＝レコムパーク）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２１日（日本時間２２日）、パイレーツとのオープン戦に「７番・三塁」でスタメン出場し、３打数無安打だった。

パイレーツの先発は昨季サイ・ヤング賞を獲得したスキーンズ。ＷＢＣ米国代表としても活躍したメジャー屈指の右腕との対決が実現した。２回１死ではカウント１―２から低めのカーブに反応。スイングをしかけて止めたが、ハーフスイングの判定となり空振り三振に倒れた。４回２死で迎えた２打席目はカウント１―１からインコース高めの直球を捉えきれずに一邪飛。「本当にボールを見られたのは良かったです。なかなかない機会だと思う」と振り返った。

Ｈランプはともらなかったが、常時１５０キロ台中盤を投げ込んでくるトップレベルの球を体感。「まだまだ（スキーンズは）調整登板だと思いますし、真っすぐがどうとかではなくて、打席に立って対戦したことに意味があると思う」と、メジャー開幕前に意義ある時間を過ごした。

左腕のモンゴメリーとの対戦になった３打席目は７回先頭で迎え、１５８キロ直球に差し込まれての二ゴロ。７回の守備から交代し、この日は３打数無安打だった。

オープン戦は７試合で１５打数５安打で打率３割３分３厘、１本塁打、４打点。着々と近づいているメジャー開幕に向けて仕上げの段階に入っていく。