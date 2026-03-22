樋口日奈主演「いま、どこにいるの？」第3話で衝撃展開 キャスト全員コメント到着＆劇中アイドルグループ“ゴルパス”特別番組も決定
【モデルプレス＝2026/03/22】女優の樋口日奈が主演を務めるテレビ朝日「いま、どこにいるの？ 推しにGPSつけてみた」（第4話：3月28日24時30分〜）。TELASAでは劇中のアイドルグループ・GOLDEN PASSのライブ歌唱シーン完全版、メイキング、さらにSPトーク企画を独占配信する。
【写真】元乃木坂主演ドラマ、話題の劇中アイドルグループ
人気アイドルグループ「GOLDEN PASS」を巡るサスペンス『いま、どこにいるの？』。第3話では、明日香は行方不明だったアイドルグループ「GOLDEN PASS」のアリスの自宅で、メンバーのソウマの遺体を発見する。逃げようとした瞬間、何者かが家に侵入し、ソファの陰で息を潜める明日香は命の危機にさらされる。
残るメンバーであるレン、ノア、ナオトの誰かが犯人ではないかという疑念が生まれる中、GPSアプリでレンとノアが明日香の自宅へ向かっていると判明。2人は家の前でドアを叩き、会社やカフェでも待ち伏せするなど異常な行動を見せる中、ノアと直接話をすることになった明日香…恐怖と“推し”への愛の間で揺れる明日香は一度は距離を置こうとするが、結局GPSを使って、メンバーの位置を追って奥多摩のコテージへ。そこで血まみれのナオトを見つけた直後、意識を失い、目覚めると彼女の手には血のついたナイフが握られていた。
動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」では、劇中のアイドルグループ「GOLDEN PASS（ゴルパス）」にフォーカスしたスピンオフコンテンツ「ライブ歌唱シーンフルver＆メイキング」の独占配信がスタート。リーダー・アリス（阿部顕嵐）、愛されキャラ・レン（MASHIHO）、子犬キャラ・ソウマ（安部伊織）、美容男子・ナオト（岩崎友泰）、クールなノア（緒形龍）の個性豊かな5人が魅せた、「Hold」の歌唱シーンフルバージョンや、彼らがどのようにパフォーマンスを仕上げていったのか、舞台袖の密着メイキング＆インタビューもたっぷり堪能できる。様々な経歴を持つ彼らが、一体どのような気持ちで挑んでいたのか、本編とは違う彼らの”メロい”裏側とは。
さらに、次週3月28日の第4話放送後には彼らの素顔が満載の「ウォッチパーティ＆クロストーク裏話」の配信が決定。「ゴルパス」メンバーが、様々なテーマをもとにしたり、映像を見たりしながら、番組の舞台裏についてたっぷりトークする。
「Hold」のライブ歌唱シーンの映像を見て、阿部が「見てる人が真似できる振付けないかな」と話すと、メンバーみんなで踊りだすなど想定以上の盛り上がりで…？さらに、ここでしか見られない、もう1つの劇中歌「Keep on going」の映像も。裏話＆ウォッチパーティで、「ゴルパス」のメンバーたちを更に好きになるだろう。
テレビ朝日では、2025年11月より、面白ければ何でもあり！若手クリエイターの柔軟で自由なアイデアで、未来のヒットを目指す挑戦的ドラマ枠「ドラドラ大作戦」が誕生。手掛けるのはテレビ朝日のバラエティ演出・プロデューサー。彼らが考える斬新なアイデアでドラマ界に新風を巻き起こす。
「ドラドラ大作戦」第4弾の企画は、樋口主演「いま、どこにいるの？」。乃木坂46の元メンバーで、グループ卒業後は女優としてドラマ・映画・舞台を中心に存在感を放っている樋口が演じた瀬山明日香は、ボーイズグループ＜ゴルパス＞の『ガチ勢』。ライブ全通、グッズ網羅、そして推しの居場所はスマホのGPSですべて把握？メンバーの現在地マーカーが奇妙な動きを見せた時、「一生ついていきます」と誓った明日香の推し活ライフは、”推しに追いかけられる”という最悪にして最高に皮肉な形で叶ってしまった。ファンとアイドルの関係が最狂に交錯していく、GPSミステリーである。（modelpress編集部）
・第1〜第3話で特に印象に残っているシーンやセリフについて
やっぱり見てほしいのは、ゴルパスのライブシーンです。キャストのみんなが本当にキラキラ輝いていて、私は客席側に立ってライブを見ながら撮影していたんですけど、撮影ということを忘れるくらい、「ライブを見に行ってパワーをもらうってこういうことなんだ」と実感できたんです。曲もダンスも本当に素敵で、「これ、もうリリースしましょうよ！」って言いたくなるくらい。明日香にとって大事なゴルパスのシーンは、ぜひ注目してほしいです。
握手会のシーンも印象的でした。今まで自分が“する側”だったのに、今回は逆の立場を演じてみて、とても新鮮でどこか懐かしい気持ちになりました。ここも楽しみにしていてほしいです。
1〜3話の中では、明日香が「ゴルパスは私にとって必要栄養素」「ゴルパスがいないと心臓が止まっちゃう」といった強い言葉を口にするのですが、それがすごく印象に残っています。それほど大きな存在なんだと、本気で思って言っている。ゴルパスに何かあると自分の元気までなくなってしまうような、一心同体のセリフが随所に散りばめられているので、そこもぜひ注目してください。
・明日香の考える第3話のみどころについて
この作品、4話だけじゃもったいないくらい面白くて、怒涛の展開なんです。3話ではさらに事件が起きて、少しずつ謎が解明されていきます。それぞれのキャラクターが抱える背景や欲望が、お芝居や瞳の動きから伝わると思います。特に阿部顕嵐さん演じるアリスは物語のキーになっている存在で、3話ではアイドルとして「求めているもの」や、どこか枯れてしまった部分、水を欲しているような必死さが見えるんです。それは明日香もゴルパスのメンバーも同じで、それぞれの想いが3話で爆発します。その爆発が4話につなが、「最後どうなるの！？」という衝撃に結びつくので、3話はぜひお見逃しなく。怒涛で衝撃的な展開が続きます。
・視聴者へのメッセージ
一見すごく怖いお話で、実際にこんなことがあったら本当に恐ろしいんですけど、作品全体を通して「愛されるより愛するほうの力の強さ」がすごく伝わってくると思います。誰かを必死に応援し、全部を捧げるように愛するパワーへのリスペクトも感じる作品です。ただ怖いだけではなく、「あぁ、みんな必死に愛を持っているんだな」と感じていただけたらうれしいです。第4話の最後は衝撃的で、ぜひ考察を楽しんでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
・第1〜第3話の中で特に印象に残っているシーンやセリフがあれば教えてください。
「もしかして、筋肉にも嘘ついてるの？」この台詞を本読みで聞いた時、爆笑してしまいました。
・アリスの考える3話のみどころを教えてください。
（第3話に）僕は出てこないんですが、ゴルパスメンバー一人一人の裏の一面を明日香がのぞいてしまうシーンはポップでテンポがいいと思うので見どころの一つだと思います。明日香が部屋で1人話しているシーンは撮影を見ていないので個人的にも楽しみです。
・注目してほしいポイントなどを含めて視聴者へメッセージをお願いいたします。
センシティブではあるがクスッと笑えたりもするので気軽に観てどんどん引き込まれてくれたら嬉しいです。
・第1〜第3話で特に印象に残っているシーンやセリフについて
最後に撮ったシーンがすごく記憶に残っています。アスカの家に、嫌がらせ…とまではいかないけれど、「ドンドンドン！」と訪ねていくシーンがあって、あれが最後の撮影だったんです。足元だけを撮ったカットもあって、そこもけっこう面白い見どころになっていると思います。
・視聴者へのメッセージ
「ゴールデンパス」の5人がそろって、撮影の前からレッスンしたり準備したりと、たくさん時間をかけて作り上げました。自分はその前から2曲の楽曲制作をして、作詞やメロディー作り、さらに振付まで担当していたので、クオリティの高いものを目指してすごく力を入れました。レンへの気持ちの部分も、プロ意識を持って丁寧に向き合いながら演じています。1話から4話まで短いですが、ぎゅっと詰まった作品になっているので、ぜひ楽しんで観ていただけたらうれしいです。
・第1〜第3話の中で特に印象に残っているシーンやセリフ
そうですね。やっぱり僕は2話の最後、ソーマのお風呂場でのシーンは注目していただきたいです。目がね、まったく動いてなかったので。
・視聴者の皆さんに見てほしい3話のみどころ
アイドルを追いかける側だったのに、いつの間にか逆に追われる立場になっていくところですね。あとは「ゴルパス」の過去の良かった思い出や、キラキラしていた時期にも注目していただいて、4話への期待を膨らませてもらえたらうれしいです。
・視聴者の皆様へのメッセージ
撮影していても、打ち合わせの段階から “普通のドラマじゃないテイストで撮りたい” という空気がずっとあって、この「ドラドラ大作戦」は今までの枠組みを超えた挑戦的なドラマになっていると思います。ぜひ、そういった非日常をポジティブに体験していただけたらうれしいです。
・視聴者の皆さんに見てほしいみどころを教えてください。
第2話では各々の私生活だったり、アイドルの裏側みたいなところがすごく見えてきます。ただ、これはゴルパスのメンバーたちが乱れた生活をしているわけではなくて、うまくいかない自分だったりとか、グループの状況とかに思いを抱えて、そういう方向に走ってしまっているのかなと思っています。人間誰しもそういう瞬間ってあると思うんですけど、そこでじゃあどういうふうに接すべきなのか、本当はこうしててほしいな、とか考えながら見ていただけたら楽しめるかなと思います。
・視聴者の皆様へメッセージをお願いいたします。
『いま、どこにいるの？』を見てくださってる皆さん、本当にありがとうございます。アイドルの服を着てアイドルの役をやるっていうのはすごく新鮮で、でもなんかちょっと夢みたいな時間でもありました。ライブのシーンだったりとかで、「ここの現場に自分のファンの方がいたら見せたかったなあ」なんて思ったりもして。でもドラマだと映像に残るので、何回も見直すこともできると思いますし、色んな人に見ていただける機会だと思います。すごく、推していただいてる方への感謝を持ちながら撮影をしたので、よかったら見ていただけたらうれしいです。お願いします。
・第1〜第3話の中で特に印象に残っているシーンやセリフ
1話の最初のシーンで、アリスがライブ中に言う「俺たちゴルパスは一生一心同体です」というセリフがあります。あのひと言に、この4話のすべてが詰まっているんじゃないかなと思っています。
・視聴者の皆様へのメッセージ
最初に台本を読んだときから、展開のテンポ感やポップな描かれ方に強く惹かれました。一人一人の感情が大きく揺れ動いて、人としての本音がリアルに描かれています。共演者の皆さんと一緒に作り上げた、“現場で生まれた仲”のような空気感が、画面越しにも伝わればうれしいです。
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【写真】元乃木坂主演ドラマ、話題の劇中アイドルグループ
◆第3話、さらなる衝撃の急展開
人気アイドルグループ「GOLDEN PASS」を巡るサスペンス『いま、どこにいるの？』。第3話では、明日香は行方不明だったアイドルグループ「GOLDEN PASS」のアリスの自宅で、メンバーのソウマの遺体を発見する。逃げようとした瞬間、何者かが家に侵入し、ソファの陰で息を潜める明日香は命の危機にさらされる。
◆「ゴルパス」スピンオフコンテンツTELASAで独占配信
動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」では、劇中のアイドルグループ「GOLDEN PASS（ゴルパス）」にフォーカスしたスピンオフコンテンツ「ライブ歌唱シーンフルver＆メイキング」の独占配信がスタート。リーダー・アリス（阿部顕嵐）、愛されキャラ・レン（MASHIHO）、子犬キャラ・ソウマ（安部伊織）、美容男子・ナオト（岩崎友泰）、クールなノア（緒形龍）の個性豊かな5人が魅せた、「Hold」の歌唱シーンフルバージョンや、彼らがどのようにパフォーマンスを仕上げていったのか、舞台袖の密着メイキング＆インタビューもたっぷり堪能できる。様々な経歴を持つ彼らが、一体どのような気持ちで挑んでいたのか、本編とは違う彼らの”メロい”裏側とは。
さらに、次週3月28日の第4話放送後には彼らの素顔が満載の「ウォッチパーティ＆クロストーク裏話」の配信が決定。「ゴルパス」メンバーが、様々なテーマをもとにしたり、映像を見たりしながら、番組の舞台裏についてたっぷりトークする。
「Hold」のライブ歌唱シーンの映像を見て、阿部が「見てる人が真似できる振付けないかな」と話すと、メンバーみんなで踊りだすなど想定以上の盛り上がりで…？さらに、ここでしか見られない、もう1つの劇中歌「Keep on going」の映像も。裏話＆ウォッチパーティで、「ゴルパス」のメンバーたちを更に好きになるだろう。
◆樋口日奈主演「いま、どこにいるの？ 推しにGPSつけてみた」
テレビ朝日では、2025年11月より、面白ければ何でもあり！若手クリエイターの柔軟で自由なアイデアで、未来のヒットを目指す挑戦的ドラマ枠「ドラドラ大作戦」が誕生。手掛けるのはテレビ朝日のバラエティ演出・プロデューサー。彼らが考える斬新なアイデアでドラマ界に新風を巻き起こす。
「ドラドラ大作戦」第4弾の企画は、樋口主演「いま、どこにいるの？」。乃木坂46の元メンバーで、グループ卒業後は女優としてドラマ・映画・舞台を中心に存在感を放っている樋口が演じた瀬山明日香は、ボーイズグループ＜ゴルパス＞の『ガチ勢』。ライブ全通、グッズ網羅、そして推しの居場所はスマホのGPSですべて把握？メンバーの現在地マーカーが奇妙な動きを見せた時、「一生ついていきます」と誓った明日香の推し活ライフは、”推しに追いかけられる”という最悪にして最高に皮肉な形で叶ってしまった。ファンとアイドルの関係が最狂に交錯していく、GPSミステリーである。（modelpress編集部）
◆主演・樋口日奈コメント
・第1〜第3話で特に印象に残っているシーンやセリフについて
やっぱり見てほしいのは、ゴルパスのライブシーンです。キャストのみんなが本当にキラキラ輝いていて、私は客席側に立ってライブを見ながら撮影していたんですけど、撮影ということを忘れるくらい、「ライブを見に行ってパワーをもらうってこういうことなんだ」と実感できたんです。曲もダンスも本当に素敵で、「これ、もうリリースしましょうよ！」って言いたくなるくらい。明日香にとって大事なゴルパスのシーンは、ぜひ注目してほしいです。
握手会のシーンも印象的でした。今まで自分が“する側”だったのに、今回は逆の立場を演じてみて、とても新鮮でどこか懐かしい気持ちになりました。ここも楽しみにしていてほしいです。
1〜3話の中では、明日香が「ゴルパスは私にとって必要栄養素」「ゴルパスがいないと心臓が止まっちゃう」といった強い言葉を口にするのですが、それがすごく印象に残っています。それほど大きな存在なんだと、本気で思って言っている。ゴルパスに何かあると自分の元気までなくなってしまうような、一心同体のセリフが随所に散りばめられているので、そこもぜひ注目してください。
・明日香の考える第3話のみどころについて
この作品、4話だけじゃもったいないくらい面白くて、怒涛の展開なんです。3話ではさらに事件が起きて、少しずつ謎が解明されていきます。それぞれのキャラクターが抱える背景や欲望が、お芝居や瞳の動きから伝わると思います。特に阿部顕嵐さん演じるアリスは物語のキーになっている存在で、3話ではアイドルとして「求めているもの」や、どこか枯れてしまった部分、水を欲しているような必死さが見えるんです。それは明日香もゴルパスのメンバーも同じで、それぞれの想いが3話で爆発します。その爆発が4話につなが、「最後どうなるの！？」という衝撃に結びつくので、3話はぜひお見逃しなく。怒涛で衝撃的な展開が続きます。
・視聴者へのメッセージ
一見すごく怖いお話で、実際にこんなことがあったら本当に恐ろしいんですけど、作品全体を通して「愛されるより愛するほうの力の強さ」がすごく伝わってくると思います。誰かを必死に応援し、全部を捧げるように愛するパワーへのリスペクトも感じる作品です。ただ怖いだけではなく、「あぁ、みんな必死に愛を持っているんだな」と感じていただけたらうれしいです。第4話の最後は衝撃的で、ぜひ考察を楽しんでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
◆阿部顕嵐コメント
・第1〜第3話の中で特に印象に残っているシーンやセリフがあれば教えてください。
「もしかして、筋肉にも嘘ついてるの？」この台詞を本読みで聞いた時、爆笑してしまいました。
・アリスの考える3話のみどころを教えてください。
（第3話に）僕は出てこないんですが、ゴルパスメンバー一人一人の裏の一面を明日香がのぞいてしまうシーンはポップでテンポがいいと思うので見どころの一つだと思います。明日香が部屋で1人話しているシーンは撮影を見ていないので個人的にも楽しみです。
・注目してほしいポイントなどを含めて視聴者へメッセージをお願いいたします。
センシティブではあるがクスッと笑えたりもするので気軽に観てどんどん引き込まれてくれたら嬉しいです。
◆MASHIHOコメント
・第1〜第3話で特に印象に残っているシーンやセリフについて
最後に撮ったシーンがすごく記憶に残っています。アスカの家に、嫌がらせ…とまではいかないけれど、「ドンドンドン！」と訪ねていくシーンがあって、あれが最後の撮影だったんです。足元だけを撮ったカットもあって、そこもけっこう面白い見どころになっていると思います。
・視聴者へのメッセージ
「ゴールデンパス」の5人がそろって、撮影の前からレッスンしたり準備したりと、たくさん時間をかけて作り上げました。自分はその前から2曲の楽曲制作をして、作詞やメロディー作り、さらに振付まで担当していたので、クオリティの高いものを目指してすごく力を入れました。レンへの気持ちの部分も、プロ意識を持って丁寧に向き合いながら演じています。1話から4話まで短いですが、ぎゅっと詰まった作品になっているので、ぜひ楽しんで観ていただけたらうれしいです。
◆安部伊織コメント
・第1〜第3話の中で特に印象に残っているシーンやセリフ
そうですね。やっぱり僕は2話の最後、ソーマのお風呂場でのシーンは注目していただきたいです。目がね、まったく動いてなかったので。
・視聴者の皆さんに見てほしい3話のみどころ
アイドルを追いかける側だったのに、いつの間にか逆に追われる立場になっていくところですね。あとは「ゴルパス」の過去の良かった思い出や、キラキラしていた時期にも注目していただいて、4話への期待を膨らませてもらえたらうれしいです。
・視聴者の皆様へのメッセージ
撮影していても、打ち合わせの段階から “普通のドラマじゃないテイストで撮りたい” という空気がずっとあって、この「ドラドラ大作戦」は今までの枠組みを超えた挑戦的なドラマになっていると思います。ぜひ、そういった非日常をポジティブに体験していただけたらうれしいです。
◆岩崎友泰コメント
・視聴者の皆さんに見てほしいみどころを教えてください。
第2話では各々の私生活だったり、アイドルの裏側みたいなところがすごく見えてきます。ただ、これはゴルパスのメンバーたちが乱れた生活をしているわけではなくて、うまくいかない自分だったりとか、グループの状況とかに思いを抱えて、そういう方向に走ってしまっているのかなと思っています。人間誰しもそういう瞬間ってあると思うんですけど、そこでじゃあどういうふうに接すべきなのか、本当はこうしててほしいな、とか考えながら見ていただけたら楽しめるかなと思います。
・視聴者の皆様へメッセージをお願いいたします。
『いま、どこにいるの？』を見てくださってる皆さん、本当にありがとうございます。アイドルの服を着てアイドルの役をやるっていうのはすごく新鮮で、でもなんかちょっと夢みたいな時間でもありました。ライブのシーンだったりとかで、「ここの現場に自分のファンの方がいたら見せたかったなあ」なんて思ったりもして。でもドラマだと映像に残るので、何回も見直すこともできると思いますし、色んな人に見ていただける機会だと思います。すごく、推していただいてる方への感謝を持ちながら撮影をしたので、よかったら見ていただけたらうれしいです。お願いします。
◆緒形龍コメント
・第1〜第3話の中で特に印象に残っているシーンやセリフ
1話の最初のシーンで、アリスがライブ中に言う「俺たちゴルパスは一生一心同体です」というセリフがあります。あのひと言に、この4話のすべてが詰まっているんじゃないかなと思っています。
・視聴者の皆様へのメッセージ
最初に台本を読んだときから、展開のテンポ感やポップな描かれ方に強く惹かれました。一人一人の感情が大きく揺れ動いて、人としての本音がリアルに描かれています。共演者の皆さんと一緒に作り上げた、“現場で生まれた仲”のような空気感が、画面越しにも伝わればうれしいです。
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