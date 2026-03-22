◇女子ゴルフ Vポイント×SMBCレディース第2日（2026年3月21日 千葉県・紫CCすみれC＝パー72）

10位から出た菅沼菜々（26＝あいおいニッセイ同和損保）が3バーディー、3ボギーの72で回り、通算イーブンパーで4位に浮上した。首位とは2打差。2位から出た佐久間朱莉（23＝大東建託）が74で回り、2アンダーで単独首位に浮上し、今季2勝目に王手をかけた。

菅沼が優勝戦線に浮上した。強風の中、1番と17番でチップインバーディーを奪うなど粘り強くパープレーにまとめた。

「開幕戦はずっと予選落ちだったので、こんなに上位で上がれると思わなかった。期待以上の成績」。閉ざされた空間で不安を感じる広場恐怖症を抱え、飛行機での移動が難しいため沖縄、台湾での2試合を回避しておりこれが自身初戦。21年以降予選落ちが続いていた鬼門を突破し、笑みが絶えなかった。

オフに下半身と背筋を鍛え飛距離が20ヤードも伸び、長いホールも苦にならない。17番では280ヤード飛ばし、第2打の番手が昨年の6IからPWに替わった。

ツアー4勝目を視界に捉え「開幕戦で最終日にゴルフができるのがうれしい。いいプレーを見せたい」と意気込んだ。

▼1位・佐久間朱莉 もったいないミスもありながらぎりぎり踏ん張れた。今日の目標はダブルボギーを打たないことだったので最低限クリアできた。（2バーディー、4ボギーの74も単独首位浮上）