リーズvsブレントフォード スタメン発表
[3.21 プレミアリーグ第31節](Elland Road)
※29:00開始
<出場メンバー>
[リーズ]
先発
GK 26 カール・ダーロウ
DF 5 パスカル・ストライク
DF 6 ジョー・ロドン
DF 15 ジャカ・ビヨル
MF 2 ジェイデン・ボーグル
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 11 ブレンデン・アーロンソン
MF 18 アントン・シュタハ
MF 24 ジェームズ・ジャスティン
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
控え
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 23 セバスティアン・ボルナウ
MF 7 ダニエル・ジェームズ
MF 8 ショーン・ロングスタッフ
MF 22 田中碧
MF 44 イリア・グルエフ
FW 10 ヨエル・ピロー
FW 19 ノア・オカフォー
FW 29 ウィルフリード・ニョント
監督
ダニエル・ファルケ
[ブレントフォード]
先発
GK 1 クィービーン・ケレハー
DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ
DF 5 イーサン・ピノック
DF 22 ネイサン・コリンズ
MF 6 ジョーダン・ヘンダーソン
MF 8 マティアス・イェンセン
MF 23 キーン・ルイス・ポッター
MF 33 マイケル・カヨデ
FW 7 ケビン・シャーデ
FW 9 イゴーリ・チアゴ
FW 18 イェホル・ヤルモリュク
控え
GK 12 ハウコン・バルディマルソン
DF 49 O. Shield
DF 50 J. Stephenson
DF 51 C. McManus
MF 45 ロメル・ドノバン
MF 48 L. Bentt
FW 11 リース・ネルソン
FW 19 ダンゴ・ワッタラ
FW 47 K. Furo
監督
キース・アンドリュース
※29:00開始
<出場メンバー>
[リーズ]
先発
GK 26 カール・ダーロウ
DF 5 パスカル・ストライク
DF 6 ジョー・ロドン
DF 15 ジャカ・ビヨル
MF 2 ジェイデン・ボーグル
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 11 ブレンデン・アーロンソン
MF 18 アントン・シュタハ
MF 24 ジェームズ・ジャスティン
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
控え
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 23 セバスティアン・ボルナウ
MF 7 ダニエル・ジェームズ
MF 8 ショーン・ロングスタッフ
MF 22 田中碧
MF 44 イリア・グルエフ
FW 10 ヨエル・ピロー
FW 19 ノア・オカフォー
FW 29 ウィルフリード・ニョント
監督
ダニエル・ファルケ
[ブレントフォード]
先発
GK 1 クィービーン・ケレハー
DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ
DF 5 イーサン・ピノック
DF 22 ネイサン・コリンズ
MF 6 ジョーダン・ヘンダーソン
MF 8 マティアス・イェンセン
MF 23 キーン・ルイス・ポッター
MF 33 マイケル・カヨデ
FW 7 ケビン・シャーデ
FW 9 イゴーリ・チアゴ
FW 18 イェホル・ヤルモリュク
控え
GK 12 ハウコン・バルディマルソン
DF 49 O. Shield
DF 50 J. Stephenson
DF 51 C. McManus
MF 45 ロメル・ドノバン
MF 48 L. Bentt
FW 11 リース・ネルソン
FW 19 ダンゴ・ワッタラ
FW 47 K. Furo
監督
キース・アンドリュース
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります