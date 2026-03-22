◇大相撲春場所14日目（2026年3月21日 エディオンアリーナ大阪）

関脇・霧島が23年九州場所以来14場所ぶり3度目の優勝を飾った。大関・安青錦に下手投げで敗れたが、2差で追っていた3敗の豊昇龍と琴勝峰がともに敗れた。優勝の可能性がある3人の力士が敗れ、千秋楽を待たずに優勝が決まるのは極めて異例。1日を残して大関昇進目安とされる直前3場所合計33勝を上回る34勝とし、大関返り咲きも有力となった。

優勝決定の瞬間、霧島は土俵下だった。勝てば優勝が決まる安青錦戦では相手に前まわしを許して下手投げに屈し、続く結びで豊昇龍が黒星。優勝圏内にいる3人全員が相次いで敗れる異例の展開で優勝が転がり込んできた。霧島は「負けちゃったんですけど、優勝を決められて良かった。いろんなことを経験して良かったと思います」と涙ながらに語った。

24年夏場所を最後に大関から落ち、昨年秋場所は6勝止まりで三役からも転落した。同じモンゴル出身で師匠の音羽山親方（元横綱・鶴竜）からは「ダラダラやるならやめた方がいい」と引退勧告とも受け取れる強い言葉を投げかけられたこともあった。

「戻りたいという気持ちで稽古を重ねてきた。諦めずにやってきた」。稽古から見直した。23年の大関時代は40番以上取る日もあるなど、元々稽古量は多かった。代償として翌年の春場所前の稽古中に首を負傷した。

師匠の指示もあって、首周りの筋力を強化。立ち合いの衝撃を大きな背中の筋肉で受け止めるようにした。相撲を取る稽古も20番程度を集中して取るように調整。首の状態は徐々に快方に向かい、持ち味の頭で当たる相撲も復活した。

家族の存在も後押しとなった。場所中は帰りの車中で、6歳の長女アヤゴーちゃんと毎日のようにテレビ電話。13日目の取組後は「パパ、（優勝時の）バンザイしたい！」とおねだりされたという。昨年の8月には長男トゥグドゥルくんが誕生。「家族のために、ちゃんと活躍する」と有言実行した。

土俵下の高田川審判長（元関脇・安芸乃島）は「大関復帰に関しては千秋楽の取組を見て決めるが、（審判）部内でも（昇進の）雰囲気は出ている」と期待。千秋楽は母・エンフゲレルさんの53歳の誕生日でもある。「娘の約束を一つ守れた。母へのいい誕生日プレゼント。うれしい」。大関復帰へ今度は勝利で締めくくる。

《過去に1例のみ》この日は優勝の可能性があった3人がそろって負けて霧島の3度目の優勝が決まった。14日目に優勝の可能性がある力士がそろって負けて優勝が決まったのは過去に1例のみ。82年名古屋場所で1敗の千代の富士が隆の里に敗れ、直後に3敗の若乃花が琴風に敗れ、千代の富士の優勝決定となった。

▽大関の復帰 1958年の年6場所制導入に伴い大関は3場所連続負け越しで番付降下する規定が定められたが、69年名古屋場所から2場所連続負け越しに変更。ただし、翌場所は関脇にとどめられ、10勝以上すれば復帰となる特例措置が採用された。以降「特例」で復帰を果たしたのは三重ノ海、貴ノ浪、武双山、栃東（2回）、栃ノ心、貴景勝。それ以外で復帰したのは、77年春場所の魁傑（所要7場所）と、序二段まで落ちた21年夏場所の照ノ富士（所要20場所）の2人。

◇霧島 鉄力（きりしま・てつお、本名ビャンブチュルン・ハグワスレン）1996年4月24日生まれ、モンゴル・ドルノド県出身の29歳。アブラカ高卒業後、陸奥部屋に入門し、15年夏場所初土俵。19年春場所で新十両、20年初場所で新入幕。23年春場所で初優勝を果たし、同年夏場所後に大関昇進。24年4月に音羽山部屋へ転籍。首のケガなどで24年名古屋場所で大関陥落。得意は左四つ、寄り、投げ。1メートル86、149キロ。