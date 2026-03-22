「オープン戦、阪神１−０オリックス」（２１日、京セラドーム大阪）

憧れのまなざしを受けながら、阪神・近本はグラウンドで躍動した。三回、先頭で打席に立った第２打席。先発・九里に対して２ボールから３球目、高めに浮いたシュートに反応。鋭く右翼線にはじき返すと、迷うことなく二塁に向かう。２戦連続安打でチャンスメークした。

続く中野の犠打で三塁に進み、森下の二ゴロで生還。流れるような攻撃で先制のホームを踏んだ。前日２０日のオリックス戦では適時打２本で２打点。この日はチャンスメークで得点するなど状況に応じた役割を担う。オープン戦はここまで１３試合の出場で打率・３００、１４日の広島戦では５年ぶりの本塁打もあった。

「おめでとう。頑張ってくれと。それぞれの子供たちの夢もあると思う。その夢に向かって頑張って欲しいと思います」

試合前にはジュニアチームの優勝報告会があった。緊張する“後輩”たちに、優しく祝福の言葉を掛けた。野球少年、少女が憧れるプロ野球選手。進むべき道を背中で伝えた。オープン戦は残り１試合だが、開幕を目前に仕上がりは上々。不動の１番打者の好調で、開幕ダッシュが見えてきた。