SUPER EIGHTの村上信五（44）が21日、近畿大（大阪府東大阪市）の卒業式にサプライズ登場した。6041人の卒業生に向けて、「普通ってそんなに悪くないぞ」と熱弁。約15分間のスピーチで卒業生を送り出した。

茶色のスーツ姿の村上がステージに姿を見せると、割れんばかりの歓声が湧き起こった。「信五！」と野太い声も飛ぶ中、村上は「卒業できてうれしいか〜！」と呼びかけ。卒業生たちは「イエーイ！」と返し、ライブさながらのコール＆レスポンスで盛り上げた。

芸能活動の傍ら、昨年6月には農業関連会社の取締役に就任。さまざまな経験を積む中で感じたのは「社会に出たら個性を求められがち。でも、無理やりつくるために頑張らなくていい」ということ。コテコテの関西弁の軽妙なトークは今や武器だが、かつては標準語で話すよう言われた。だが「できなかった。向いていない」と気付き、ありのままでいることを決めたという。

メンバーや同世代の嵐の名を挙げ、「見渡せば個性に埋もれていた。普通のことしかできなかった」と振り返る。それでも事務所所属から約30年。自らの感覚や感性の“普通”の部分と向き合ってきた。次第に庶民的な感覚が求められる番組司会者を任されるようになった。周囲への感謝も述べつつ「プライドもいらない。ないほうがいろんなものを吸収できる」と語った。

人生で苦しかったことに挙げたのは、2024年のグループ名変更。だが「終わってみれば大したことじゃない。メンバーもいる。受け入れて前に進んでいく」と乗り越えた。「社会に出たら、大体のことは大したことはない。頼れるところは大いに頼って、社会人人生を過ごしてほしい」と力強く激励した。