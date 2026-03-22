エヴァートン、ベトが2G1Aの大暴れで来季の欧州カップ戦出場に近づく快勝！　チェルシーは公式戦4連敗

このままリベンジなるか⁉️



イングランド代表初招集ガーナーのスルーパスから

最後に決めたのは #ベト 💫

チェルシーはニューカッスル戦と

同じ形で失点に💧



🏆プレミアリーグ 第31節

エヴァートン v チェルシー

📺https://t.co/2NuFWFuew2 pic.twitter.com/DqTzehg6ke — U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年3月21日

今日もスーパーセーブが光る🌟



CKからチェルシーがゴールを狙うが

イングランド代表の守護神 #ピックフォード がビッグセーブ！



🏆プレミアリーグ 第31節

エヴァートン v チェルシー

📺https://t.co/2NuFWFuew2 pic.twitter.com/OfcVuVePgL — U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年3月21日

ホームエヴァートンが引き離す！



ゲイェのパスからまたも #ベト が決め

エヴァートンに大きな追加点🔥

チェルシーは難しい展開に…



🏆プレミアリーグ 第31節

エヴァートン v チェルシー

📺https://t.co/2NuFWFuew2 pic.twitter.com/HKkEe9S2IL — U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年3月21日