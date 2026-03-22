エヴァートン、ベトが2G1Aの大暴れで来季の欧州カップ戦出場に近づく快勝！ チェルシーは公式戦4連敗
プレミアリーグ第31節が21日に行われ、エヴァートンとチェルシーが対戦した。
ホームのエヴァートンは前節までに勝ち点「43」を積み上げ、試合開始前の時点で5位リヴァプールと勝ち点「6」差、対戦相手の6位チェルシーとは勝ち点「5」差に詰め寄っている。欧州カップ戦の出場権を十分に狙える位置につけており、それだけに勝ち点「3」を手にしたいところだった。
対するチェルシーは17日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・ラウンド16のセカンドレグでパリ・サンジェルマン（フランス）に敗戦し、公式戦3連敗中と重たい雰囲気が漂っている。この一戦でその雰囲気を払拭することはできるか。
立ち上がりから、エヴァートンは素早いプレスからボールを奪い、ゴールに迫っていく。対するチェルシーは、なかなかシュートまで持ち込むことができない展開が続く。
すると34分、エヴァートンのジェームズ・ガーナーがピッチ中央から縦にスルーパスを通すと、抜け出したベトがGKロベルト・サンチェスをかわすようなループシュートでゴールネットを揺らした。
1点を追うこととなったチェルシーは、徐々にチャンスを創出していく。しかし、得点には至らず前半はエヴァートンの1点リードで終えた。
後半、チェルシーはマロ・ギュストに代わってアレハンドロ・ガルナチョが出場。より攻撃的な選手を増やしていく。
しかし、次の1点を奪ったのもエヴァートン。イドリッサ・ゲイェが自陣でボールを奪い、そのままドリブルで駆け上がる。最後はゲイェからパスを受けたベトがGKサンチェスの股を抜くシュートでリードを2点に広げた。
さらに76分、GKジョーダン・ピックフォードのゴールキックをベトが頭でボールをつなぎ、イリマン・エンディアイエがボックス内のやや左寄りからカットインすると、右足でシュートをゴール右に沈めた。
このまま試合は終了し、エヴァートンが3−0でチェルシーに快勝。エヴァートンにとっては、来季の欧州カップ戦の出場権確保へ近づく勝利となった。一方、チェルシーはこれで公式戦4連敗となってしまった。
このあと、エヴァートンは、4月11日に行われる次節でアウェイにてブレントフォードと対戦。チェルシーは4月4日にFAカップ準々決勝でホームにポート・ヴェイル（3部）を迎える。
【スコア】
エヴァートン 3−0 チェルシー
【得点者】
1−0 33分 ベト（エヴァートン）
2−0 62分 ベト（エヴァートン）
3−0 76分 イリマン・エンディアイエ（エヴァートン）
【動画】絶妙なスルーパスからベトの先制弾など! エヴァートンvsチェルシー
ホームのエヴァートンは前節までに勝ち点「43」を積み上げ、試合開始前の時点で5位リヴァプールと勝ち点「6」差、対戦相手の6位チェルシーとは勝ち点「5」差に詰め寄っている。欧州カップ戦の出場権を十分に狙える位置につけており、それだけに勝ち点「3」を手にしたいところだった。
対するチェルシーは17日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・ラウンド16のセカンドレグでパリ・サンジェルマン（フランス）に敗戦し、公式戦3連敗中と重たい雰囲気が漂っている。この一戦でその雰囲気を払拭することはできるか。
すると34分、エヴァートンのジェームズ・ガーナーがピッチ中央から縦にスルーパスを通すと、抜け出したベトがGKロベルト・サンチェスをかわすようなループシュートでゴールネットを揺らした。
1点を追うこととなったチェルシーは、徐々にチャンスを創出していく。しかし、得点には至らず前半はエヴァートンの1点リードで終えた。
後半、チェルシーはマロ・ギュストに代わってアレハンドロ・ガルナチョが出場。より攻撃的な選手を増やしていく。
しかし、次の1点を奪ったのもエヴァートン。イドリッサ・ゲイェが自陣でボールを奪い、そのままドリブルで駆け上がる。最後はゲイェからパスを受けたベトがGKサンチェスの股を抜くシュートでリードを2点に広げた。
さらに76分、GKジョーダン・ピックフォードのゴールキックをベトが頭でボールをつなぎ、イリマン・エンディアイエがボックス内のやや左寄りからカットインすると、右足でシュートをゴール右に沈めた。
このまま試合は終了し、エヴァートンが3−0でチェルシーに快勝。エヴァートンにとっては、来季の欧州カップ戦の出場権確保へ近づく勝利となった。一方、チェルシーはこれで公式戦4連敗となってしまった。
このあと、エヴァートンは、4月11日に行われる次節でアウェイにてブレントフォードと対戦。チェルシーは4月4日にFAカップ準々決勝でホームにポート・ヴェイル（3部）を迎える。
【スコア】
エヴァートン 3−0 チェルシー
【得点者】
1−0 33分 ベト（エヴァートン）
2−0 62分 ベト（エヴァートン）
3−0 76分 イリマン・エンディアイエ（エヴァートン）
【動画】絶妙なスルーパスからベトの先制弾など! エヴァートンvsチェルシー
このままリベンジなるか⁉️— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年3月21日
イングランド代表初招集ガーナーのスルーパスから
最後に決めたのは #ベト 💫
チェルシーはニューカッスル戦と
同じ形で失点に💧
🏆プレミアリーグ 第31節
エヴァートン v チェルシー
📺https://t.co/2NuFWFuew2 pic.twitter.com/DqTzehg6ke
今日もスーパーセーブが光る🌟— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年3月21日
CKからチェルシーがゴールを狙うが
イングランド代表の守護神 #ピックフォード がビッグセーブ！
🏆プレミアリーグ 第31節
エヴァートン v チェルシー
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ホームエヴァートンが引き離す！— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年3月21日
ゲイェのパスからまたも #ベト が決め
エヴァートンに大きな追加点🔥
チェルシーは難しい展開に…
🏆プレミアリーグ 第31節
エヴァートン v チェルシー
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止めようのないゴラッソ⚡️#エンディアイェ が振り抜き3点目！— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年3月21日
ベトは今日 2G1Aの大活躍💃
🏆プレミアリーグ 第31節
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このままリベンジなるか⁉️— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年3月21日
イングランド代表初招集ガーナーのスルーパスから
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チェルシーはニューカッスル戦と
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CKからチェルシーがゴールを狙うが
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ホームエヴァートンが引き離す！— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年3月21日
ゲイェのパスからまたも #ベト が決め
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止めようのないゴラッソ⚡️#エンディアイェ が振り抜き3点目！— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年3月21日
ベトは今日 2G1Aの大活躍💃
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