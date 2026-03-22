「オープン戦、西武１−７ＤｅＮＡ」（２１日、ベルーナドーム）

独特の球の軌道に、西武打線は手が出なかった。五回。２番手で登板した４年目右腕、ＤｅＮＡ・橋本は、生命線のフォークでうならせた。先頭のカナリオは、全く反応できずに見逃し三振。続く源田も空振りで３球三振に斬った。これでオープン戦５試合に登板し、計３回２／３を無失点。初の開幕１軍入りを有力にした。

「ああいう三振が取れるのはいいこと。結果を残さないといけない立場ではあるので、自信にもつながります」。武器とするフォークはジャイロ回転がかかり、その落ち幅は、小杉投手コーチによると最大で「マイナス２８センチ」という。「カーブみたいな感じで落ちていく」とまさに“魔球”だ。さらに、その落差は常に不規則といい、その特殊性が打者を幻惑させている。

兵庫県有数の進学校・長田高出身。同校初のプロ野球選手としてその名を刻むが、２年目で右肩を手術し、育成で再契約するなど苦労も味わった。３年間で１軍登板は昨季の１試合のみ。「野球の楽しさを感じながら投げられているというのが、今の一番の強み」と橋本。打者との対峙（たいじ）を渇望する男が、ハマのリリーフを支える。

◆橋本達弥（はしもと・たつや）２０００年７月１８日生まれ。兵庫・神戸市出身。長田高から慶大を経て、２０２２年度ドラフト５位でＤｅＮＡに入団。１５０キロを超える直球と、落差の大きなフォークが武器。大学入学前に国指定の難病「ＩｇＡ腎症」を患い、克服。プロ２年目には右肩を痛め手術し、リハビリに専念するため育成契約を結んだ。昨季７月に再び支配下復帰。同８月８日の巨人戦（横浜）でプロ初登板を果たした。