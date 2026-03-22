「何だか急に大人っぽく…」紀平梨花の雰囲気がらりの“最新ショット”に注目「魅力増し増しだね」「ドキッとする美しさ」

紀平は現在取り組むアイスダンスで五輪出場を目指している(C)Getty Images

フィギュアスケート女子18年GPファイナル女王で現在、アイスダンスに挑戦している紀平梨花が3月21日、自身のインスタグラムを更新。

【写真】雰囲気がらり、大人の魅力が漂う紀平の最新ショット

そこには「Party night」と題して車に乗ったブラックコーデでまとめた紀平の姿があった。耳元にはゴールドのイアリングと大人の女性の魅力を漂わせているとあって、フォロワーの間からも「会場の皆の視線が釘付けになること間違い無しですね」「めちゃくちゃ大人 素敵過ぎます」「バリ可愛いか〜」「どんどん美人さんになっていくね」「表情も素敵だし 魅力増し増しだね」「ドキッとする美しさ」「何だか急にオトナっぽくなりましたね」と反響が広がっている。

かつて、女子シングルで全日本選手権2連覇を果たした紀平も、足首の故障などに悩まされ、昨年9月にアイスダンスへの転向を発表。現在は西山真瑚とのペア「りかしん」で昨年12月の全日本選手権では4位に食い込んだ。

カナダ・モントリオールを活動拠点に練習、4年後の五輪を目標に掲げている。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]