お笑いタレント明石家さんま（70）が、21日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演。人気俳優が大学生の時に、国立競技場でさんまのアシストでゴールを決めたことがあると明かした。

リスナーから、俳優の椎名桔平が、昔ビートたけし、さんまと一緒にサッカーをやっていたと言っていたが、その時の話をしてほしいというメールが寄せられた。

さんまは「たけしさんは『足立ユナイテッド』っていうチームを作っていたんですよ。たけしさんはあまり出ずに監督みたいな感じで。たけし軍団と俺でやっていたんですよ」と語り、その後、漫画家・望月三起也氏らによる「ザ・ミイラ」というサッカーチームを結成したと語った。

「そこに椎名桔平くんが入ってきて。大学生の時、素人」と言い、国立競技場で開催されたサッカーの試合の前座として試合を行い、「俺のセンタリングをジャンプボレーで決めたっていうのが、桔平君の凄い思い出で。今でも覚えてくれてるんやけど、俺もその光景は忘れていなかった。桔平君、よう覚えているなあって言うていたんですけど。右から俺が走って、ドリブルで抜いて、センタリングを上げたら、まさかの桔平君がジャンプボレー。あこがれのシュートなんです。それを国立競技場でやっている」と説明した。

さんまは「桔平君は多分、たけしさんとはやっていないとは思う」と言いながらも、「ザ・ミイラ」と「たけし軍団」の試合もしたことがあるため「ひょっとしたら、桔平君、その試合に出たのかな」と語った。