「オープン戦、阪神１−０オリックス」（２１日、京セラドーム大阪）

３年連続３度目の開幕投手を務めるオリックス・宮城がＷＢＣを終え、合流後初登板した。六回に３番手で登場し、２回３１球を投げて１安打４三振、無失点と貫禄の内容で終えた。

「いろんな球種も投げられた。いい感じで良かったと思う」。ＷＢＣでの登板は１次リーグでの台湾、チェコ戦の２試合のみ。計３回１／３を投げただけで調整不足が危惧されていたが、心配はなかった。

この日の真っすぐは「元気な証拠」と最速１５０キロをマーク。“侍対決”となった森下に左二塁打を許したものの、４番・佐藤輝には１４４キロの速球でバットをへし折り、遊ゴロに仕留めた。岸田監督も「（開幕は）問題はない。いけるとこまでいってもらう」とうなったほどだ。

開幕投手として有力視されていた山下が右肘のコンディショニング不良を訴え、急きょ大役を託された。宮城は「監督が『任せた』と言ってくれた。まずはしっかりと投げること。体調を意識しながら開幕に万全で迎えられたら」。ＷＢＣ敗退の悔しさはシーズンで晴らす。