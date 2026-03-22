◇競泳・日本選手権第3日（2026年3月21日 東京アクアティクスセンター）

男子200メートル平泳ぎ決勝で、17歳の大橋信（枚方SS）が日本歴代2位の2分6秒59で優勝し、50、100メートルと合わせて3冠を達成した。男子平泳ぎの3冠は、北島康介らに続く4人目の快挙で、17歳での達成は最年少記録。日本のお家芸種目に新エースが誕生した。女子50メートルバタフライは池江璃花子（25＝横浜ゴム）が25秒55で制し、派遣標準記録も突破して秋の愛知・名古屋アジア大会代表入りが確実となった。

最後のターン。場内実況で23年の福岡世界選手権で覃海洋（タン・カイヨウ、中国）がマークした世界記録（2分5秒48）を上回るペースで150メートルを通過したことが告げられると、この日一番の大歓声が大橋に注がれた。3日連続のレースで、最後はバテて2分6秒40の日本記録（佐藤翔馬）切りもならず。大橋は「自己ベストはうれしいが、日本記録に届かず悔しい」と唇をかんだが、1メートル69の17歳が最大級のインパクトを残した。

50メートルあたりの平均ストローク数が他の選手より5〜6かき多い、ピッチの速さが特長。決勝も飛び込みの出遅れをあっという間に取り戻し、前半100メートルは59秒86で通過。枚方SSで指導する太田伸コーチも「本人が世界記録を狙いたいと言っている。もうちょっと抑えていたら日本記録は出ていた」と評すハイペースで飛ばし、昨年の世界選手権の優勝タイムを上回った。

2月はスペイン、3月は長野県東御市で高地合宿を張り、前半から飛ばす練習を繰り返したことが奏功した。表彰式ではプレゼンターの北島康介氏から「頑張ってね」と声を掛けられた新エース。目指すは28年ロサンゼルス五輪での金メダルで、覃海洋も出場する見通しのアジア大会へ「しっかり勝てたら。タイムは考えていない」と次の照準を定めた。

◇大橋 信（おおはし・しん）2009年（平21）3月5日生まれ、大阪府出身の17歳。3歳で水泳を始め、枚方SSの太田伸コーチの指導を受けて成長。昨年7月の近畿高校選手権の200メートルで、24年パリ五輪の銅メダル相当となる2分6秒91の世界ジュニア記録をマーク。昨年11月のジャパンオープンで平泳ぎ3冠。今大会は100メートルで58秒67の日本記録（世界ジュニア記録）で優勝。大阪・四條畷学園高2年。1メートル69。趣味はゲーム。