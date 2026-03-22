▼3着フクチャンショウ（横山武）スタートに注意して、いい位置を取れて伸びているんですが…。今日は頑張ってくれました。

▼4着タガノアラリア（斎藤）3角で狭くなって後ろになったのがもったいなかったです。進路が空いてからは伸びてくれました。

▼5着フォーゲル（吉村）もう少し壁をつくれて、50メートルでも折り合いをつけられたら良かったんですけど（ハミを）かんでいる時間が長かったです。

▼6着タマモイカロス（小沢）大外で枠の並びもきつかった。その中でも直線に向いた時の雰囲気は良かったけど最後は止まってしまいました。

▼9着ハッピーエンジェル（三浦）体重も減って長距離輸送がこたえたのかもしれないです。

▼10着タイセイアストロ（杉原）スピードに乗れず最後方になってしまいました。

▼11着メイクワンズデイ（松若）テンションが上がって返し馬から気負っていました。

▼12着カフェラバー（舟山）スタートが課題ですね。最後は脚を使ってくれましたが。

▼13着アスミル（太宰）スムーズに脚をためられたけど思いの外、はじけませんでした。

▼15着プリンセスモコ（西塚）よく頑張ってくれました。力をつけて頑張りたいです。