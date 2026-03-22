◆オープン戦 巨人３―０楽天（２１日・東京ドーム）

重圧から解放されたようだった。巨人のスペンサー・ハワード投手（２９）は最後の打者を打ち取ると、笑顔を浮かべた。５回２死無走者、中島への３球目。１４７キロの外角直球で遊ゴロに仕留めた。「バテることなく球数を投げられた。そこまで球数を増やせたのはよかった」。古巣を相手に今季最多の５回８５球を投げ、３安打無失点。オープン戦最終登板を、納得の形で終えた。

開幕ローテ入りに当確ランプを点灯させた。今季３試合目の実戦登板。初回は連打で２死二、三塁のピンチを招いたが、小郷をこの日最速となる１５１キロで見逃し三振に封じて無失点で切り抜けた。「よく知っている仲のいい人たちと対戦するのは楽しい。その楽しさが、いつも以上の力を与えてくれた」

２回以降は二塁すら踏ませない完璧な投球で四球はわずか１。投球を見守った阿部監督に報道陣が「このまま１週間後に投げるか」と問うと「はい」と返答。開幕投手のドラ１・竹丸に続いて２戦目にハワードが内定。新戦力の２枚で昨年の王者・阪神と激突する。

楽天時代の昨シーズンは交流戦で“虎狩り”に成功している。昨年６月の阪神戦（楽天モバイル）で５回６安打２失点。来日３勝目を挙げた。昨年の経験も踏まえ、苦手意識はない。「きょうをもって、しっかり準備できたと言い切れると思う」とうなずいた。

この日は変化球の精度をテーマに掲げ、チェンジアップ、スライダーを駆使して４Ｋを奪うなど順調に歩みを進めた。「小さな変化の球はストライクゾーンに投げて、大きな変化は空振り。意識していることはできた。きょうで全て良しではないけれど、長期的に見ていい一歩を踏み出せました」。杉内投手チーフコーチも「全球種をちゃんとゾーン内で勝負できていたので問題ない」と背中を押した。シーズンにつながる大事な開幕カードの２戦目。準備を整え、戦いの時を待つ。（北村 優衣）