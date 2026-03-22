「SUPER EIGHT」の横山裕（44)が21日放送の日本テレビ系「ヒロミのおせっ買い！」（後10・00）にゲスト出演。親友の嵐・相葉雅紀（43）との仲について語り、またタレントのヒロミ（61）が、相葉の実家の家業を明かした。

横浜は相葉とは「ほぼ同期なんですけど、苦楽を共にした」という20年来の親友。横山が2025年の「24時間テレビ」でチャリティーランナーを務めた際には、相葉がスターターとして駆けつけてくれて「マジでうれしかったんですよ」と語り、腸活にハマっている相葉へのプレゼント納豆と味噌の“最強腸活セット”を贈ることにした。

横山は「若い時に何にお金を使っていたの？」と聞かれ、「それこそ相葉ちゃんと買い物に行ったり」とし、「僕、大阪から通っていたんですけど、その時に相葉ちゃん家に泊めてもらったんです」と、仲良くなったきっかけを明かした。

また、相葉に贈る味噌を選んでもらう際、「今芸能界で一番一緒にいると思うんだよね」と共演の多いタレントのヒロミは、相葉について「彼は40代で、千葉県出身、中華料理店の息子ね」と紹介。「そんな彼に合う味噌を」と依頼していた。