定年後、相続した実家へのUターン移住を決断するケースも珍しくありません。維持費や空き家問題を解決する、さらに都会からのUターンであれば生活費も安くなるかもしれない――賢い選択に見えますが、プラスの面もあればマイナスの面も。ある夫婦のケースから、シニアの住み替え事情を考えていきます。

夫の地元にUターン移住した妻の憂鬱

都内の大手メーカーを定年退職した佐藤一郎さん（65歳・仮名）と、妻の恵子さん（62歳・仮名）。1年前から一郎さんの故郷である北関東の山間部で暮らしています。 移住のきっかけは、一郎さんが実家を相続したことでした。 空き家にしておけば、固定資産税や維持管理費がかさむばかり。 それならば生活費の安い地元に戻ったほうがいい――そう判断した一郎さんは、「定年を機にUターンしよう」と提案したのです。

当時、恵子さんは明確に反対の意思を伝えていました。

「私はイヤだと言ったんです。私も地方から上京した身ですが、東京には30年以上住んでいて、友人のほとんどが東京近郊に住んでいます。通い慣れた持病の病院も近所にありました。それらをすべて捨てて、縁もゆかりもない、最寄りのスーパーまで車でなければ行けない場所へ行く。納得できる理由が見当たりませんでした」

しかし、一郎さんは「住居費がかからないし、空気もいい。家庭菜園で自給自足もできる。老後の資金対策にもなる」と、経済的なメリットと環境の良さを強調しました。 恵子さんは最終的に、一郎さんの熱意に押される形で、半ば諦めるように移住を承諾したのです。

実際に移住生活が始まると、恵子さんが懸念していた「移動手段」の問題が生活のすべてを支配するようになりました。

「私は運転免許を持っていません。東京では電車である程度のところは行けましたが、ここでは夫が車を出さなければ、外に出ることすらままなりません。買い物も通院も、すべて夫の都合に合わせる必要があります。何をするにも夫と一緒……本当、ため息が出ます」

一方、夫の一郎さんは地元での生活に馴染んでいるように見えます。

「朝から畑を耕してご満悦で、午後は地元の友人とどこかへ行ってしまうことも多い。近所の方が訪ねてきても、私を名前で呼ぶ人はおらず、常に『佐藤さんの奥さん』として扱われます。ここでは常に夫の付随物でしかないんです、私」

ある日、恵子さんは「月に一度でいいから、東京に遊びに行きたい」と相談しました。 しかし、一郎さんは「そんな贅沢をするなら、もっとこっちに馴染む努力をしたほうがいいよ」と否定的でした。

「私がどれほど我慢しているか、あの人はわかっていないんですよ。引っ越してくる前、友人たちにはすごく羨ましがられました。自然環境が良くて、生活費も安くて。でも私にとっては何の価値もないんです」

「実家相続」が招く移住の落とし穴

「実家の相続」は、昨今の日本において避けて通れない社会課題となっています。 総務省『令和5年住宅・土地統計調査』によると、全国の空き家数は900万戸に達し、全住宅に占める割合は13.8％と過去最高を更新しました。 特に、親から相続した実家をどう管理するかは、シニア世代にとって切実な問題です。

政府や自治体も、空き家の発生抑制や有効活用を強く推進しています。 「改正空き家対策特別措置法」では、管理不全な空き家に対する固定資産税の減税措置解除など、所有者へのペナルティを強化する方向へ舵を切っています。 このような社会的背景もあり、「空き家にして放置するくらいなら住み替える」という選択は、固定資産税の負担軽減や維持管理の手間を解消する、合理的かつ有効な対策といえるでしょう。

しかし、佐藤さん夫婦のように、住み替えを選択する際に重視するポイントには大きな相違がありました。 内閣府『令和6年版高齢社会白書』によると、「住み替え先において期待すること」として最も多いのは「買い物が便利なこと」です。 次いで「医療・福祉施設が充実していること」「交通の便が良いこと」が続きます。 「静かで落ち着いて暮らせること」や「生活費が抑えられること」、「自然が豊かなこと」も期待される要素ではあるものの、依然として利便性を重視するシニアが多いのが現状です。

空き家問題を解決し、資産を守るという「正しい判断」をしたはずが、結果として配偶者の日常生活から利便性と自由を奪い去ってしまう。 佐藤さん夫婦の間に生じた修復しがたい溝は、合理性を優先しすぎたがゆえの悲しい顛末といえるかもしれません。