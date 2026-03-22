タレント岡田結実（25）が21日放送の日本テレビ系「ヒロミのおせっ買い！」（後10・00）にゲスト出演。昨年4月に結婚した美容関係の仕事をしている夫とテレビ初共演を果たした。

顔を隠された姿で出演した夫は「誰に似ているって言われます？」と聞かれ「アニメの“んぽちゃむ”に似ているって言われます」と答えた。

2月4日に第1子出産を発表したばかりの岡田は「家電がなくて、料理もイチから作ってくれたりするので…」と夫が作ってくれる語った。「家事出来るんですか？」と聞かれると「ちょっと…」と言い、夫が「でも頑張って…」とフォローするが「料理はあんまりしないので夫が。“んぽ”って呼んでいるんですけど、“んぽ”がやっている」と明かした。

そのため、この日は調理家電、空気清浄機などを購入。タレントのヒロミは、岡田の父が「ますだおかだ」岡田圭右とあり、結実のことを子供の頃から知っているということもあり「お友達の岡田君の娘さんが、結婚して子供を産んだんで、僕がプレゼントします」と7万円する調理家電を贈って感謝されていた。

その後、岡田は自信のインスタグラムのストーリーズを更新。「ヒロミさんがお祝いで買ってくださったヘルシオホットクックで無水カレー作りました（夫が）笑 最高です！！最高すぎますヒロミさん！ありがとうございました」と、カレーを手に感謝していた。