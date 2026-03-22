◆大相撲春場所１４日目（２１日、エディオンアリーナ大阪）

関脇・霧島は１４日目に大関・安青錦に敗れたものの、自身３度目の優勝が決まった。大関から陥落後、平幕からの復活劇の裏には意識改革があった。

角界屈指の稽古量で２３年夏場所後に大関に昇進した。だが、２４年春場所前の出稽古中に大関・琴ノ若（現琴桜）と「調子乗って取り過ぎて」と首を痛めて低迷。同４月に新設の音羽山部屋転籍後も、頭から当たれなくなっていた。同夏場所の２場所連続の負け越しで、大関から陥落。首痛の影響で今までの猛稽古はできなくなっていた。

その焦りもあり、筋力アップに着手。ただ、ウェイトトレーニングに偏るあまり、自身が思い描く動きを見失った。転機は２５年名古屋場所。大関復帰へ、関脇で２場所連続２ケタ勝利を狙ったが８勝７敗で勝ち越すのがやっと。見かねた音羽山親方（元横綱・鶴竜）、八代直也トレーナー（５４）と話し合った。霧島は「もう負けられないし後がない」と強い覚悟を示した。睡眠時間を重視し、場所中の後援者との会食も１次会のみにし、ビールは２杯に抑えるようになった。

トレーニングもモンゴル式を導入。昨年九州場所からモンゴル相撲の鍛錬で使うという９０キロの砂袋を毎日、５回３セットで持ち上げて、体幹を強化。ぶれない立ち合いを取り戻した。さらに、八代氏の提案で股関節や足首の機能性を高めるだけでなく、ピラティスを稽古前に１５〜２０分取り入れ、インナーマッスルを強化した。霧島は「数場所後に効果が出ればいい」と話していたが、今場所は土俵際での身のこなしで逆転するなど結果が表れた。

モンゴル出身の音羽山親方が師匠を務めていることも大きい。八代氏によると「モンゴル語で細かいニュアンスが伝えられる」と指導に無駄がなくなったという。前回大関時代よりも格段に己に厳しくなった霧島が、千秋楽に勝って賜杯に花を添える。（山田 豊）