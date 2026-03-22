◆米大リーグオープン戦 パイレーツ８―３ブルージェイズ（２１日・米フロリダ州ブラデントン＝レコムパーク）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２１日（日本時間２２日）、パイレーツとのオープン戦に「７番・三塁」でスタメン出場し、３打数無安打だった。

パイレーツの先発は昨季サイ・ヤング賞を獲得したスキーンズ。ＷＢＣ米国代表としても活躍したメジャー屈指の右腕との対決が実現した。２回１死ではカウント１―２から低めのカーブに反応。スイングをしかけて止めたが、ハーフスイングの判定となり空振り三振に倒れた。４回２死で迎えた２打席目はカウント１―１からインコース高めの直球を捉えきれずに一邪飛。スキーンズとの初対戦ではＨランプはともらなかった。

左腕のモンゴメリーとの対戦になった３打席目は７回先頭で迎え、１５８キロ直球に差し込まれての二ゴロ。７回の守備から交代し、この日は３打数無安打だった。

岡本は１９日のヤンキースン戦で侍ジャパンからの再合流後初安打を放つなど３打数２安打と躍動。オープン戦はこの日の試合前時点では６試合に出場して打率４割１分７厘、１本塁打をマークしていた。前日２０日（日本時間２１日）は試合に出場せずに米フロリダ州の球団施設で行われた残留練習で調整。主力のゲレロなどとキャッチボールやフリー打撃などを行い、「頑張るしかないので、しっかり準備してコンディションを整えたいと思います」と語っていた。