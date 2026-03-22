◆オープン戦 巨人３―０楽天（２１日・東京ドーム）

観客全員が息をのんで白球の行方を追った。トレイ・キャベッジ外野手（２８）が振り抜いた打球は快音を残し、あっという間に東京Ｄの３階席へ届いた。打球速度はメジャーでもトップクラス級の１８５キロ、飛距離１３２メートル。衝撃弾で先制点をもたらすと「甘く入ったボールを完璧に捉えることができました」とうなずいた。

０―０の初回先頭、楽天先発・滝中が３球目に投じた内角１４１キロ直球を完璧に捉えた。「試合の初回にリードを取れたことはチームとしても良かったと思います」。悠然とダイヤモンドを一周し、仲間とハイタッチを交わすとお決まりの弓引きポーズで自身の一発を喜んだ。

海の向こうの仲間に力を借りた。昨季まで同僚だったブルージェイズ・岡本も使用するＳＳＫ社のバットを受け取り、この日の練習から使用。特大弾も“岡本バット”から生まれた。「岡本選手は去年もいいバットを使っていて、それを試させてもらって感触も良かった。自分用に作らせてもらいました」と笑顔で語った。

２０日の楽天戦（東京Ｄ）に続き、２戦連続での１番起用。阿部監督は「自由に打たせたいというのもあるし、相手に多少のプレッシャーはかけていきたい」と説明していたが、この日の結果を受け「あれがあるのでね。シーズンでもたぶん１番で使うと思います」と予告した。

助っ人が開幕戦に１番で起用されれば、球団では１９９４年グラッデン以来３２年ぶり。キャベッジは「与えられた打順に関係なく、常に相手にダメージを与えるような打席にしようという気持ちで試合に臨んでいます」。チームのために戦う姿勢を示した。

昨年はともにチームトップの１７本塁打５１打点。「今年は２年目として真価が問われる年。とにかく精度を上げるということを意識して取り組んでいます」とさらなる活躍を誓った。オープン戦は残り１試合。「生きたボールをしっかりと見て、万全の状態で開幕を迎えられるようにしたい」。仕上がったキャビーが、切り込み隊長として躍動する。（臼井 恭香）

◆キャベッジの超高速弾 打球速度１８５．６キロを「マイル」に換算すると、約１１５．３３マイル。メジャーで昨季の本塁打の選手別最高速度を見ると、１５位相当。昨季最高はパイレーツのＯ・クルーズで１２２．９マイル（約１９７．８キロ）。ドジャース・大谷が２位で、昨年９月２日（日本時間３日）の４６号ソロが１２０マイル（約１９３．１キロ）だった。Ｊ・ソト（メッツ）が最高１１５マイルで、Ｖ・ゲレロ（ブルージェイズ）が同１１４．５マイル。メジャー屈指の主砲２人を上回る一発となった。