「オープン戦、阪神１−０オリックス」（２１日、京セラドーム大阪）

夢の対決を完勝で制すと、おなじみのポーズで京セラを沸かせた。「３番・右翼」の阪神・森下はＷＢＣでともに戦ったオリックス・宮城から会心の二塁打を放ち、塁上では割れんばかりの大歓声を浴びた。

六回先頭。この回からマウンドに上がった左腕・宮城と“侍対決”が実現した。「意識はしていないです。普通にやりました」。内角高めの難しいコースに反応。１４７キロの直球をはじき返した。打球は左翼線を破り、二塁を陥れた。

塁上ではＷＢＣでも披露した「お茶たてポーズ」。マイアミの余韻から冷めない虎党を喜ばせた。「（今後は）しないですよ。適当です」と淡々と振り返ったが、パフォーマンスでも一流たるゆえんを見せつけた。

三回１死三塁の好機では、状況を考えた右打ちで二ゴロを放ち、先制点をたたき出した。「思い描いてはいないですけど、内野（シフト）の後ろは見えていたのでやりました」と最低限の仕事を遂行。思い切った打撃が特徴的だが、ケースに応じたチームバッティングも欠かさないのが、野球ＩＱの高さを物語る。

前日２０日には宮城や曽谷らＷＢＣ組と同球場で再会。グータッチであいさつすると、笑顔で言葉を交わし、つかの間の交流を楽しんでいた。ただ、海の向こうでは味方でも、日本で相対すれば全力でぶつかっていくのが虎戦士の定め。侍左腕へ強烈な一撃で先制パンチを食らわせた。

初回１死一塁でも九里から左前打を放っており、マルチ安打もマーク。１６日の帰国後から４試合に出場し、１本塁打を含む３安打とシーズンへの不安を全く感じさせない。「オープン戦なので、シーズンで頑張りたい。まだまだ、もっと（状態を）上げたいなと思います」。ＷＢＣで味わった悔しさを晴らすときが来た。大舞台の経験を虎で生かす。