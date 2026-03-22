「オープン戦、阪神１−０オリックス」（２１日、京セラドーム大阪）

阪神の高橋遥人投手（３０）がオリックス戦に先発し、５回を２安打無失点に抑え１−０の勝利に貢献。オープン戦は計４試合に登板し１失点、防御率０・６０と抜群の成績で最終登板を終えた。自身初の開幕ローテ入りは確実で、２８日・巨人戦（東京ド）の先発へ向かう。チームは２２日に勝てば、巨人、日本ハムの結果次第でオープン戦の“優勝”が決定する。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。

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−モレッタは前回登板の失点から修正した姿。

「ずっとゼロに抑え続ける選手は生まれてこのかた見たことないですね。３月、順調に上がってきていると思います」

−高橋は開幕までこのまま体調を万全に、と。

「どの選手もそうですけどね。いくつかデッドボールが当たったりしたのもありますから。この辺りの様子を見ながらにはなりますけど、幸いなことに日数がしばらくありますので。うまくあしたもう一日、ゲームをして、心身ともに開幕に向かう。準備を整えるというところですね」

−高橋のバントはシーズンを見据えた作戦。

「昨年もファームでＤＨの１打席だけというルールは使っていました。昨日は相手投手（高谷）がスライダーの切れる投手で、村上が右対左だったのでやめておきましたけど、今日は大丈夫かなというところでね。大山が当たってしまいましたけど…。そういう意味では、いろんなところを考えながらですけど明日もう１試合と、またシーズンが始まればいろんなことがありますからね。さらに気を引き締めてやっていきたいと思います」