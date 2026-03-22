◇オープン戦 オリックス0―1阪神（2026年3月21日 京セラD）

3年連続で開幕投手を務めることが決定したオリックス・宮城がWBCから帰国後、初の実戦で“一発快投”した。6回から3番手として登板。観客席からの歓声を背に、4三振を奪うなど2回1安打無失点に抑えた。

「打者と勝負できて、いろんな球種も投げられたので良かった。（最速150キロは）元気な証拠かなと」

見せ場はいきなり訪れた。森下、佐藤輝と侍ジャパンで共闘した中軸との対決。先頭の森下には二塁打を浴びたが、続く佐藤輝はわずか1球で遊ゴロに仕留めた。球場表示は144キロながら威力ある直球でバットをへし折った。「カーブはちょっと引っかけましたし、スライダーもボールが多かった。しっかり調整したい」。代名詞のスローカーブを含めた持ち球をすべて投じて感触を確かめた。10日の1次ラウンド・チェコ戦以来の実戦でも安定感を披露した。

前日20日に山下が右肘痛を発症。開幕投手候補の一人が離脱したことで24歳左腕に3度目の大役が回ってきた。「進んでいたスケジュールとは違う形になったと思いますし、頼ってもらえる形になったので。（岸田監督に）任せたと言ってもらえたので、しっかり頑張らなきゃいけない」。岸田監督は27日の楽天戦（京セラドーム）では「いけるところまでいってもらう」と明言。エースの投球から、オリックスの26年シーズンは幕を開ける。 （阪井 日向）