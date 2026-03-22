◇オープン戦 中日2―2ロッテ（2026年3月21日 バンテリンドーム）

開幕ローテーション入りを決める快投だ。中日のドラフト2位・桜井（東北福祉大）が5回無失点。開幕2戦目以降の広島戦（マツダ）でデビューすることが決定的となった。

「ゼロで終わることができたのは良かったですし、開幕まで調子を下げないように」

150キロ超の直球に、スライダーやチェンジアップなどを織り交ぜて6奪三振。これで今春実戦5試合、計17回を無失点で締めた。

快音も響かせた。オープン戦初打席となった2回2死三塁で、田中の153キロ直球を捉え左前適時打。「タイムリーは高校以来ですね」と笑顔を見せた。

チームを2年ぶりにオープン戦勝ち越しに導いた22歳右腕に、井上監督は「二重丸。合格。（開幕2戦目以降に回る）調整になると思う」。同1位・中西（青学大）は本拠地開幕の31日からの巨人3連戦（バンテリン）に向かう見込みで、新人2投手の開幕ローテーション入りはドラフト制以降では球団初だ。桜井は「チームが勝つことを最優先にやっていきたい」と言葉に力を込めた。 （湯澤 涼）