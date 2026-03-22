少食おじさんの博多華丸・大吉が、ただただ食べたい丼か麺を探す街ブラ番組『華丸丼と大吉麺』

©️ABCテレビ

22日（日）の横浜編・後編のロケ地は、横浜中華街から西に車で10分ほどの距離にある横浜橋通商店街だ。全長約350mの通りに約120店舗以上が軒を連ね、「ハマの台所」として賑わっている。ゲストは大御所・かたせ梨乃。大先輩を待たせるわけにはいかないと、前編では時計とにらめっこしながらロケをしていた華大だったが、オープニングでかたせを出迎えているのは大吉一人。お手洗いに行っている華丸は後ほど合流するとのこと。なんたる失態！

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大吉と歩き出したかたせは、「お2人ともあまり召し上がらないの？」と華大の食の細さを気にかけている。「今日は食べます！」と大吉が力強く返答するが、横須賀でハンバーガーとタコライスをシェアし、奥横浜で家系ラーメン（麺半玉）をそれぞれ１杯ずつ平らげている華大が、さらに丼か麺を食べられるのだろうか…？ かたせから「麺か丼じゃないといけない？ おかずじゃダメなの？」と確認され、「かたせさんなら何を言っても（通る）、というところは（ありますが）、僕がスタッフさんに交渉します」と大吉。大義名分を振りかざし、横須賀に続き丼麺をスルーする可能性が濃厚に…？

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そこに、お手洗いを済ませた華丸が駆け足で合流する。「（トイレを待てないほど）そんなに急ぎですか！？」と目を丸くして問いただすと、大吉が「（かたせさんが）早めにいらしてずっとお待ちになっていたから、これ以上待たせられなかった」と、華丸を置き去りにした理由を説明。改めて３人での丼麺探しロケがスタートした。

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この日はかなり冷え込んでいるため、かたせが「温かいお蕎麦いいね」とお蕎麦屋さんを覗き込む。メニューをチェックすると、華大が大好きな刺身やつまみも充実している。海鮮丼のお店の軒先でなぜか販売されている「牛もつ煮込み」に、かたせが「美味しそう」と反応し、華大との波長が徐々に合ってきたようだ。ウニ丼の動画がSNSでバズったお蕎麦屋さんや、きしめんも扱うお蕎麦屋さんなど、ハマの台所は個性的なお蕎麦屋さんがしのぎを削る。そろそろ丼麺を決める時が来た。かたせは温かいお蕎麦か、牛もつ煮込みが気になるという。３人は丼麺を選ぶのか？ それとも本来は禁じ手の牛もつ煮…！？

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選んだお店では、華丸が大好きな「白い巨塔」トークに花が咲く。矢田亜希子がゲストの調布編で、かたせ梨乃が演じた役のモノマネをしていた華丸は、ご本人を前にいい顔でお酒を飲んでいる。「次にゲストで出てくれる「白い巨塔」俳優は誰だ！？」予想でも話が盛り上がり、全員がグラスビールをおかわりする展開に。「ここまで（お酒に）積極的なのは鈴木砂羽さん以来」と華大を驚かせた、かたせのきれいな飲みっぷりにもぜひご注目を。

ABCテレビ『華丸丼と大吉麺』は、毎週日曜ごご1時25分放送中。TVerでも無料配信中。