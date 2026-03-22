「オープン戦、阪神１−０オリックス」（２１日、京セラドーム大阪）

開幕２戦目Ｇ斬りの準備は整った。阪神の高橋遥人投手（３０）がオリックス戦に先発し、５回を２安打無失点に抑え１−０の勝利に貢献。オープン戦は計４試合に登板し１失点、防御率０・６０と抜群の成績で最終登板を終えた。自身初の開幕ローテ入りは確実で、２８日・巨人戦（東京ド）の先発へ向かう。チームは２２日に勝てば、巨人、日本ハムの結果次第でオープン戦の“優勝”が決定する。

開幕前の最終テスト。高橋は淡々とゼロを並べ、自らのポジションを確実なものにした。「５回無失点はよかった。ボール自体は悪くないんで、ネガティブ（な状態）じゃないと思います」。収穫を得てプレシーズンを終えた。

最初の一回りは圧倒した。直球、変化球ともに精度が高く、テンポよくアウトを重ねる。二回は杉本をスライダーで。太田は直球。シーモアはツーシームと、それぞれ異なるウイニングショットで３者連続空振り三振に仕留めた。「一つじゃなくて、二つ三つ空振りが取れるボールがあった方がいい。結果いろんな球で取れたのはよかった」と納得の投球だった。

大ピンチ崩れず

走者を背負っても、崩れなかった。１点リードの五回、先頭の杉本に死球を当てるなど、制球を乱し１死満塁の大ピンチを招く。この場面で紅林を三振。最後は麦谷を一ゴロに抑えた。それでも「バタバタしていたし、ヒット１本で満塁までいっているんで、ああなる前に防がないといけない」と反省した。

一方でバッテリーを組んだ伏見は、プラスに捉えていた。「経験というか、すんなり終わるよりよかった」。シーズンでも訪れるであろうピンチを想定し、ゼロで切り抜けることができたのが収穫だ。左腕はオープン戦、４試合で２勝０敗、防御率０・６０と無双。最後に失点したのは、２月２１日の中日戦（北谷）。帰阪後は３試合、１３イニングを無失点に抑えた。

２死からバント

この日はＤＨで打席にも入った。二回２死だったがバントを敢行。シーズンでの犠打を想定した打席に「自信がつきました」と手応えをつかんだ。

これでプロ９年目にして、自身初の開幕ローテ入りが確実に。開幕２戦目・２８日の巨人戦（東京ド）で、マウンドに立つことになる。藤川監督は「もう少ししたら始まりますから。いい最初のスタートにしてもらいたい」と期待した。

これまでは度重なるケガに悩まされ、オフはリハビリに時間を費やすことが多かった左腕。今オフは制限なく、やりたい練習を積んできた。「去年のシーズンが終わってから、３、４カ月普通に調整ができて、今（結果が）出てるのかなと」。元気な姿で開幕を迎えられることが、何よりもうれしい。

いよいよ突入する新境地まで残り１週間。「ケガはしたくないです。１年間しっかり投げるぞ！って感じです」と意気込んだ高橋。今季は立ち止まることなく、シーズンを走り抜ける。