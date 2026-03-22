ラ・リーガ 25/26の第29節 レバンテとレアル・オビエドの試合が、3月22日02:30にエスタディオ・シウダ・デ・バレンシアにて行われた。

レバンテはカルロス・エスピ（FW）、Tunde Kareem（FW）、イケル・ロサーダ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・オビエドはフェデリコ・ビニャス（FW）、アルバート・レイナ（FW）、イリヤス・チャイラ（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の4分に試合が動く。レバンテのカルロス・エスピ（FW）がゴールを決めてレバンテが先制。

さらに25分レバンテが追加点。カルロス・エスピ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

しかし、44分、レアル・オビエドのハビ・ロペス（DF）のアシストからイリヤス・チャイラ（FW）がヘディングシュートを決めて2-1と1点差に迫る。

さらに45+3分レアル・オビエドが同点に追いつく。フェデリコ・ビニャス（FW）がPKを決めて2-2。試合は振り出しに。

ここで前半終了。2-2の同点でハーフタイムを迎えた。

52分レバンテが逆転。Tunde Kareem（FW）のアシストからイケル・ロサーダ（FW）がゴールを決めて3-2と逆転する。

61分、レバンテが選手交代を行う。イケル・ロサーダ（FW）に代わりパブロ・マルティネス（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

64分、レアル・オビエドは同時に3人を交代。ニコラス・フォンセカ（MF）、ハビ・ロペス（DF）、thiago cruz fernandez（FW）に代わりサンティ・カソルラ（MF）、ラヒム・アルハサン（DF）、ハイセム・ハッサン（FW）がピッチに入る。

70分、レアル・オビエドが選手交代を行う。クワシ・シボ（MF）からサンティアゴ・コロンバト（MF）に交代した。

75分、レバンテは同時に2人を交代。Tunde Kareem（FW）、カルロス・エスピ（FW）に代わりパコ・コルテス（FW）、イバン・ロメロ（FW）がピッチに入る。

80分、レアル・オビエドが選手交代を行う。アルバート・レイナ（FW）からアレックス・フォレス（FW）に交代した。

84分、レバンテが選手交代を行う。ビクトル・ガルシア（DF）からタイ・アベド（MF）に交代した。

84分、レアル・オビエドが選手交代を行う。ナチョ・ビダル（DF）からパブロ・アグディン（MF）に交代した。

88分、レバンテは同時に2人を交代。ホンアンデル・オラサガスティ（MF）、オリオール・レイ（MF）に代わりケルビン・アリアーガ（MF）、ユーゴ・ラグーバー（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+3分レバンテに貴重な追加点が入る。イバン・ロメロ（FW）がゴールを決めて4-2。2点差に広げる。

そのまま試合終了。レバンテが4-2で勝利した。

なお、レバンテは71分にTunde Kareem（FW）、74分にオリオール・レイ（MF）に、またレアル・オビエドは38分にエリック・バイリー（DF）、45+6分にアルバート・レイナ（FW）、76分にサンティ・カソルラ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-22 04:40:26 更新