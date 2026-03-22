ブンデスリーガ 25/26の第27節 ドルトムントとハンブルガーSVの試合が、3月22日02:30にジグナル・イドゥナ・パルクにて行われた。

ドルトムントはカリム・アデイエミ（MF）、マクシミリアン・バイアー（FW）、フェリックス・ヌメチャ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するハンブルガーSVはフィリップ・オテル（FW）、ランスフォード・ケーニヒスドルファー（FW）、サンビ・ロコンガ（MF）らが先発に名を連ねた。

19分に試合が動く。ハンブルガーSVのウイリアム・ミケルブレンシス（DF）のアシストからフィリップ・オテル（FW）がゴールを決めてハンブルガーSVが先制。

さらに38分ハンブルガーSVが追加点。ファビオ・ビエイラ（MF）のアシストからサンビ・ロコンガ（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とハンブルガーSVがリードしてハーフタイムを迎えた。

ドルトムントは後半の頭から2人が交代。カリム・アデイエミ（MF）、Reggiani Luca（DF）に代わりセール・ギラシ（FW）、ラミ・ベンセバイニ（DF）がピッチに入る。

59分、ドルトムントは同時に2人を交代。ダニエル・スベンソン（DF）、マルセル・ザビッツァー（MF）に代わりファビオ・シルバ（FW）、カーニー・チュクエメカ（MF）がピッチに入る。

68分、ハンブルガーSVは同時に2人を交代。ファビオ・ビエイラ（MF）、フィリップ・オテル（FW）に代わりダミオン・ドウンス（FW）、ファビオ・バルデ（FW）がピッチに入る。

73分、ドルトムントのラミ・ベンセバイニ（DF）がPKを決めて1-2と1点差に迫る。

さらに78分ドルトムントが同点に追いつく。ユリアン・リエルソン（DF）のアシストからセール・ギラシ（FW）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

79分、ハンブルガーSVが選手交代を行う。ランスフォード・ケーニヒスドルファー（FW）からオットー・シュタンゲ（FW）に交代した。

84分ドルトムントが逆転。ラミ・ベンセバイニ（DF）がPKを決めて3-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ドルトムントが3-2で勝利した。

なお、ドルトムントは46分にカリム・アデイエミ（MF）、90+4分にユリアン・リエルソン（DF）に、またハンブルガーSVは46分にニコライ・レンベルグ（MF）、68分にフィリップ・オテル（FW）、72分にウイリアム・ミケルブレンシス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-22 04:40:47 更新