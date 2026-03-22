エールディヴィジ 25/26の第28節 スパルタとフォレンダムの試合が、3月22日02:45にスパルタスタディオン・ヘト・カスティールにて行われた。

スパルタは三戸 舜介（MF）、トビアス・ローリッセン（FW）、ミッチェル・ファンベルゲン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフォレンダムはブランドレイ・クワス（MF）、ジョエル・イデホ（FW）、オザン・キョクチュ（FW）らが先発に名を連ねた。

14分に試合が動く。スパルタのテオ・キンテロ（DF）のアシストから三戸 舜介（MF）がゴールを決めてスパルタが先制。

さらに33分スパルタが追加点。フィト・ファンクローイ（MF）のアシストからトビアス・ローリッセン（FW）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とスパルタがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、スパルタが2-0で勝利した。

なお、スパルタに所属する三戸 舜介（MF）は先発し90+2分までプレーした。14分にゴールを決めた。

2026-03-22 04:51:02 更新