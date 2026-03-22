◇第98回選抜高校野球大会第3日・1回戦 専大松戸4―0北照（2026年3月21日 甲子園）

専大松戸（千葉）はエース右腕の門倉昂大投手（3年）が北照（北海道）を相手に4安打完封勝利。持丸修一監督（77）は選抜最高齢勝利監督となった。

御年77歳、喜寿の好々爺（や）が向けたまなざしの先には、専大松戸のエース・門倉昂大（3年）がいた。春の陽光が降り注ぐマウンド。9個の「0」を並べて、うれしい記録を贈ってくれた。

77歳11カ月の持丸修一監督にとって選抜史上最高齢勝利。22年選抜の大垣日大（岐阜）阪口慶三監督の77歳10カ月を抜き「（長く）やってる人がいれば、いくらでもできそうな気がする。みんなにも頑張ってもらいたいね」。いつもの調子で笑い飛ばしたが、甲子園での勝利の味は格別だ。それも、手塩にかけて育てた右腕が完封。4安打1四球で三塁も踏ませず、119球を投げ切った。

この快投のきっかけは持丸監督の「腕を下げてみたらどうだ」の一言だった。2月の初旬。門倉は上手投げからスリークオーター気味に腕を下げた。昨秋は投げられなかった外角低めの直球に手応えを感じて「（右腕の角度が）自分に合っている」。最速139キロだった球速も、この試合で145キロと一気に6キロ増。直球は外角低めへ制球され、スライダーとフォークを織り交ぜ北照打線を翻弄（ほんろう）した。

「入学した時から監督さんを信じてやってきた。最初は（言っていることが）理解できなかったけど、コミュニケーションを増やして理解できるようになって成長できた」。門倉の言葉が全てを物語る。OBのDeNA・深沢のように投手それぞれに最適のフォームを見つけ出し、飛躍させるのがベテラン監督の真骨頂だ。

門倉は言った。「いつも教えてもらって感謝、感謝してるので、いいプレゼントができました」。孫のような選手たちが贈った選抜最高齢勝利が、春の旋風を予感させた。（秋村 誠人）

◇門倉 昂大（かどくら・こうた）2008年（平20）5月22日生まれ、千葉県船橋市出身の17歳。小1から習志野サンデーズで野球を始め、二宮中では八千代中央シニアに所属。専大松戸では1年春からベンチ入り。50メートル走6秒5、遠投100メートル。好きな言葉は「なんとかなる」。1メートル80、85キロ。右投げ右打ち。

▼ロッテ・横山（19年度卒）おめでたいことだと思います。中学の後輩も活躍したようなので良かったです。このまま勝ち進んで優勝してもらえれば。