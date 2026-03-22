高齢化に伴って訪問介護の需要は増えている。

にもかかわらず、事業者が経営難に陥り、倒産や廃業に追い込まれるケースが続いている。

介護人材の不足が一向に改善されないことなどが原因だ。政府は課題を洗い出し、高齢になっても誰もが安心して暮らせる環境を整えねばならない。

民間の信用調査機関によると、昨年、倒産や廃業をした訪問介護の事業者は５５６社に上り、４年連続で最多を更新した。人手不足や、物価高騰による経営悪化が主な理由とみられている。

人手不足は介護事業者に限った話ではないが、一般企業では待遇改善によって人材を確保しようとしているのに対し、介護業界は、事業者に支払われる報酬が公定価格のため待遇を改善しにくい。

実際、２０２４年の介護職員の平均給与は、全産業の平均より約８万円低い月額３０万円だった。

介護職は、入浴の介助など力仕事が多く、利用者の命を預かっている。そうした重い役割に待遇が見合っているとは言い難い。

政府は昨年、介護報酬を臨時に改定して介護職員の給与を増額する方針を決めたが、来年度の引き上げ額は月最大２万円弱にとどまる。一層の待遇改善が急務だ。

現在、訪問介護の利用者数は１１０万人程度で増加傾向にある。一方、介護業界全体では、４０年度に約５７万人の介護人材が不足すると推計されている。

このため政府は昨年、特定技能の在留資格を持つ外国人に、訪問介護に携わることを認めた。

１対１で向き合う訪問介護には、日本語での意思疎通や、利用者の要望に応じた臨機応変な対応が求められる。事業者は外国人の研修を充実させる必要がある。

訪問介護事業者の経営を支えることも重要な課題だ。

特に、利用者が広範囲に点在している過疎地では、介護職員は移動に時間がかかり、訪問数も限られがちだ。事業者に支払われる報酬は、利用回数や時間によって決まる「出来高制」のため、過疎地の事業者は収益を上げにくい。

体調不良などを理由に利用者が介護サービスを突然キャンセルすれば、思わぬ減収となる。そうしたケースが事業者の経営を圧迫しているとの声は多い。

政府は、過疎地に限り、利用回数や時間に関係なく、利用者数などに応じて報酬を支払う「定額制」の導入を検討している。職員の移動時間なども考慮し、安定した収入を得られるようにすべきだ。