公園に植えられた樹木や街路樹が突然倒れ、歩行者が下敷きになる事故が絶えない。

国や自治体は点検を強化し、危険な状態の木を伐採するなどの対策を急ぐべきだ。

東京都世田谷区の都立砧公園で今月、高さ１０メートルを超えるサクラの木が倒れ、近くを歩いていた７０代の女性が下敷きになった。

２０２４年には、東京都日野市で高さ１０メートルの所にあったイチョウの枝が折れて落ち、歩道にいた３０代の男性が死亡している。

国土交通省によると、街路樹の倒木は全国で年平均５２００本に上るという。台風や強風、腐食や病害などが原因で、街路のほか、公園や神社でも発生している。

倒れた街路樹が走っていた車に衝突したり、倒木が電線に触れて、停電を引き起こしたりする事故も珍しくない。

特に、春は低気圧が急速に発達して暴風が起きやすい。歩行者や車が、急に倒れてくる樹木を避けるのは難しい。極めて危険で、早急に対策を講じる必要がある。

戦後の高度経済成長期に、自動車の交通量が増えたため、騒音や排ガスの対策として、イチョウやケヤキなどが各地に植えられた。街の景観を保ち、強い日差しを遮る機能のほか、根を張って地盤を強くする効果も大きい。

しかし、植栽から半世紀を経て、そうした樹木の老朽化が進んでいる。区画整理や道路の拡幅工事などに伴い、枝や根が傷つけられて弱っていく木も少なくない。

木の健康状態を診断するには、樹皮や枝ぶりを観察し、病害などを見つける専門知識が必要だ。樹木医などが定期的に木の状態をチェックし、倒木のリスクが高いと判断した場合は、伐採や植え替えを進めることが重要になる。

最近は、人工知能（ＡＩ）を使って木の状態を画像解析するシステムの開発も進んでいる。今後は、自治体と企業で連携を深め、効果的な診断につなげてほしい。

ただ、多くの自治体は人手と予算が限られ、対応に苦慮している。国の調査に、街路樹や公園の木を定期的に巡回していると回答した自治体は４割にとどまる。

街路樹の点検を怠れば、倒木の危険だけでなく、枝が大きく成長して信号機や道路標識を隠すといった問題も起きる。

街を彩る街路樹は、人々の暮らしを豊かにする存在だ。植えたらそれで終わりではなく、長く共生する方法を考えてもらいたい。国が自治体に管理の指針を示すなど、支援の充実も欠かせない。