第９８回選抜高校野球大会第３日の２１日、花咲徳栄（埼玉）は１回戦で東洋大姫路（兵庫）と対戦し、３―２で勝利した。

１点を追う八回、谷口ジョージ、市村心両選手の安打などで一死満塁の好機を作り、押し出しの死球で追いつくと、内野ゴロの間に２者が生還。この回３得点で逆転に成功した。黒川凌大投手は被安打９で２失点と粘り強い投球で完投した。２回戦は第７日の２５日、第２試合で日本文理（新潟）と対戦する。

八回一死一、二塁。１点をリードされた展開で、９番の市村選手が打席に立った。

チームは七回まで自身の放った１安打に抑えられていた。「ここを逃したら、もうチャンスはない。この打席にかける」。２ストライクと追い込まれた４球目。外寄りの球をバットの真芯で捉えた。左前安打で満塁とし、好機を広げた。その後、チームは死球や内野ゴロを絡め、一気に３点を奪った。

昨年１０月の関東大会の打率は４割超えで９番ながらチームトップ。それでも「満足はしていない。選抜で良い投手から、もっと安打を打つ」と闘志を燃やす。

昨冬以降、速い球に対応できるようにと、マウンドよりも６メートル近い距離から投げられる球を打ち込んだ。追い込まれたカウントを想定し、一球一球に集中した。

この日のチームは３安打。このうち２安打を自らのバットで生み出した。逆転劇を演出した八回の一打について、岩井隆監督は「よくあの外角の球を打った。お手本のようなバッティング」と高く評価した。

「上位打線につなぐ役割をしっかり果たして、次も勝つ」。勝負強い「頼もしい９番」が誓った。（鈴木皓陽）

本田新志主将「黒川投手が粘りの投球をしてくれた。野手陣は甲子園の雰囲気に少しのまれてしまった。次戦はチームの持ち味の低い打球で長打を放つ打撃で、投手陣をカバーしていきたい」