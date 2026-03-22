第９８回選抜高校野球は２１日、１回戦３試合が行われた。

花咲徳栄（埼玉）は東洋大姫路（兵庫）に逆転勝ちし、春の甲子園では２０１０年以来１６年ぶりの勝利。日本文理（新潟）は、２１世紀枠で春夏通じて初出場した高知農（高知）に大勝した。専大松戸（千葉）はエースの門倉が北照（北海道）を完封し、快勝した。

専大松戸４―０北照

専大松戸の門倉が４安打完封。三塁を踏ませなかった。打線は四回、四球を挟む３連打などで４得点。北照は五回以降１安打で、粘投した島田を援護できず。

「初球から」積極性実る

専大松戸の見事な集中打だった。四回に１点先取し、なお一死一、二塁で６番柴田が右中間への２点三塁打。「打たれた直後の投手はストライクが欲しい。だから初球から打ちにいった」という積極性が実った。２年生ながら持丸監督から「打撃が良い。３番を打たせてもいいくらい」と評価される左打者。甲子園の初陣、しかも勝負どころで、その力を示した。

専大松戸・持丸監督「門倉はストライクが先行していた。スピード、制球、変化球の精度とも大変、良くなった。ひたむきな努力の成果だろう」

北照主将「チャンス生かせず」

開会式で選手宣誓を務めた北照の手代森主将は、「チャンスをことごとく生かせなかった」と悔しがった。九回無死二塁という好機も空振り三振に仕留められ、無安打に終わった。チームは相手エース門倉の変化球に苦しめられ、攻略の糸口をつかめなかった。２０１３年春以来の甲子園白星はならず、「打力を磨いて、また戻ってきたい」。夏に向けた、新たな誓いだ。

北照・上林監督「島田が要所を抑えて頑張ってくれたが、うちの打線では４点を返すのは難しかった。出直したい」