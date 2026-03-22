他国から武力攻撃を受けた際の避難先となる「緊急一時避難施設」（緊急シェルター）の確保に向け、政府が新たに策定する基本方針案の概要が判明した。

地上の建物より安全性が高い地下施設のさらなる活用が柱で、北朝鮮の核・ミサイル開発やイラン情勢の悪化を踏まえ、不測の事態に備えた体制整備を急ぐ。

緊急シェルターの確保は国民保護法に基づく。ミサイル攻撃の爆風などから身を守るため、政府は１〜２時間程度の避難先となる頑強な施設を指定するよう都道府県などに求めている。昨年４月時点で全国に６万１１４２か所あり、このうち地下施設は約７％の４２３３か所にとどまる。学校や官公庁の庁舎など公共施設が全体の約９割を占めており、民間の地下施設の確保が課題となっている。

このため、基本方針案には地下鉄の駅舎や地下街、地下駐車場といった民間施設を緊急シェルターとして確保する方向性を盛り込んだ。事業者の協力を得るための具体策として、大規模建築物の容積率緩和などの奨励策や表彰制度の創設などを挙げている。

また、緊急シェルターの人口あたりのカバー率について、従来の都道府県単位から、住民に身近な市区町村単位に変更した上で、全市区町村のカバー率「１００％」を目標に掲げた。

都市部は働く人や学生が集まるため、日中は人口が増える。昼間人口を基準にした人口カバー率は、東京都内では港区や渋谷区、千代田区などで５割に満たないとされ、地下施設を避難先として求める声も多い。

政府が緊急シェルターの確保を急ぐのは、軍事力を急速に増強する中国やミサイル発射を繰り返す北朝鮮の脅威が念頭にある。２月２８日に始まった米国とイスラエルによるイラン攻撃では、反撃も含め、中東各国の国民がミサイル攻撃から逃れるため避難施設に駆け込む様子が報じられた。

日本でも有事の際、住民が迅速な避難行動を取れるよう、民間の防災アプリとの情報連携を進め、緊急シェルターの知名度アップを図る。イスラエルなどの取り組みを参考に、核攻撃にも対応できるシェルターの調査研究にも着手する。

政府は月内にも基本方針案を閣議決定する。