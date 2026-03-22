◇第98回選抜高校野球大会第3日・1回戦 日本文理8−1高知農（2026年3月21日 甲子園）

先祖に誇れる活躍だった。日本文理の8番・安達煌栄千（こうえいち＝3年）が4回に右前適時打を放つなど2安打2打点。初の甲子園で2度の“エイチ”ランプもともし「緊張感なく打席に入れて“何か打てそうだな”と思った。思い通りの結果になった」と笑った。

チームとしても新潟県勢としても11年以来、15年ぶりの春1勝。勝利に貢献した安達には、甲子園のDNAが組み込まれている。父・昇栄千（しょうえいち）さんは中越OBで94年夏に出場し、1安打を放った。「父の記録に追いつけ、追い越せでやっていた」と言いながらも、いきなりの2安打。観戦した父は「越された」と苦笑いも「自分がプレーするよりも緊張した。いいところで打ってくれた」と感慨を込めた。

名前にある「栄千」は祖父の源栄千（げんえいち）さんから続き「安達家が1000年先も栄えるように」との願いが込められている。「まだまだ活躍できる」と安達。1勝で満足しない。1000年先まで語り継がれるような結果を、聖地で残してみせる。（大島 享也）

▼ロッテ・田中（22年度卒）本当におめでとうございますの一言です。まだまだ勝ち進んでほしいと思っているので、引き続き頑張ってほしいです。