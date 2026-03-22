青森県三沢市沖で貨物船と漁船が衝突し、漁船の乗組員４人が死亡した事故で、貨物船の所有会社が２１日、漁船が所属する八戸機船漁業協同組合（青森県八戸市）に対し、「貨物船の操舵（そうだ）手が居眠りをしてぶつかった」と説明していたことがわかった。

貨物船「末広丸」（７４８トン）と底引き網漁船「第六十五興富（こうふく）丸」（１４０トン）の衝突事故は、１７日未明に発生。漁船の所有会社は、漁船が明かりをつけた状態で洋上に停止し、乗組員が漁の準備を行っていたところ、接近してきた貨物船とぶつかったと説明している。

貨物船は、海運会社「ＮＳユナイテッド内航海運」（東京都）が、船越海運（広島県呉市）から船舶と乗組員を借り受けて運航していた。漁協関係者によると、船越海運の関係者が２１日、漁協事務所を訪れて事故の状況などを報告。事故当時は操舵手が１人で貨物船の操船を担当しており、居眠りをしてぶつかったと説明したという。読売新聞の取材に対し、同社の担当者は「まだ捜査が続いてるのでコメントはできない」としている。

八戸海上保安部は貨物船の航跡などを調べるとともに、双方の乗組員から当時の状況を聞くなどして、業務上過失致死傷と業務上過失往来危険の両容疑で捜査を進めている。