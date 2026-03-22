第９８回選抜高校野球は２１日、１回戦３試合が行われた。

花咲徳栄（埼玉）は東洋大姫路（兵庫）に逆転勝ちし、春の甲子園では２０１０年以来１６年ぶりの勝利。日本文理（新潟）は、２１世紀枠で春夏通じて初出場した高知農（高知）に大勝した。専大松戸（千葉）はエースの門倉が北照（北海道）を完封し、快勝した。

日本文理８―１高知農

日本文理が２桁安打で快勝した。二回に染谷の犠飛と安達の適時打で２点先行。五回には４連打で３点を奪うなど中盤に突き放した。高知農は散発６安打。

エース染谷好投

日本文理のエース染谷が７回４安打１失点と好投。立ち上がりは球が浮いたが、微妙に動くという速球に縦のカーブやスライダーを織り交ぜた。点差が開いて「気楽に投げられた」と、六、七回は少ない球数で次々に凡打に仕留めた。２四球を反省し、自己採点は「７０点くらい」。次もバックを信頼して投げ込む。

日本文理・鈴木監督「久しぶりの甲子園勝利。ここから再スタートの気持ちで次戦に挑みたい」

高知農・下坂監督「部員不足に悩む学校にとって希望の１点になると思う。回を追うごとに攻守で持ち味を出せた」