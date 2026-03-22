第９８回選抜高校野球は２１日、１回戦３試合が行われた。

花咲徳栄（埼玉）は東洋大姫路（兵庫）に逆転勝ちし、春の甲子園では２０１０年以来１６年ぶりの勝利。日本文理（新潟）は、２１世紀枠で春夏通じて初出場した高知農（高知）に大勝した。専大松戸（千葉）はエースの門倉が北照（北海道）を完封し、快勝した。

黒川２失点完投

花咲徳栄３―２東洋大姫路

花咲徳栄は八回、押し出し死球で追いつき、内野ゴロの間の２者生還で逆転。黒川が２失点で完投した。東洋大姫路は下山が好投したが、守備のミスが響いた。

押し出し死球で追いついた直後の八回一死満塁。花咲徳栄の岩井監督は、二塁走者に「代走のスペシャリスト」と呼ぶ更科を送った。打席には「三振がなく、低い打球を打てる」と信頼を置く鈴木。〈奇策〉のための役者がそろった。

フルカウントで出したサインはランエンドヒット。更科が鮮やかにスタートを切ると、鈴木は浮いた直球をたたき、投手の右を抜いた。

遊撃手が二塁ベース付近でこのゴロを押さえた時、三塁コーチは捕球体勢と目線を見て「一塁に投げる」と確信。腕を回すと、更科はさらにスピードを上げ、打者がアウトになる頃に悠々と本塁を陥れた。ゴロで２点を奪う「２ランゴロ」が完成した。

強打が伝統のチームだが、「細かい野球が好き」という岩井監督は緻密（ちみつ）な走塁練習にも力を入れる。絶対に三振が許されない「満塁フルカウント」でのランエンドヒットも定番メニューで、鈴木は「いつも通り強くゴロを打っただけ」とさらり。更科も「（本塁に）かえりたいと思っていた。三塁コーチの判断を信じ、思い切って走った」と胸を張った。

実は、指揮官の思惑に更科の本塁生還まではなく、「選手の判断」だったという。大胆な采配、それに応えられる選手の連係と判断力――。全てがかみ合ったからこそ生まれた逆転劇だった。（後藤静華）

東洋大姫路・下山 ８回暗転

東洋大姫路の左腕・下山が、抜群の制球力を生かして七回まで１安打の快投。１メートル６６と小柄だが、内角を突く直球と鋭いカットボールを武器に打たせて取る投球がさえた。しかし八回、失策も絡んだピンチで３点を失い「エラーの後、何とか自分が抑えようと力んでしまった」と悔やんだ。

花咲徳栄・岩井監督「黒川が最後まで集中して投げ切ってくれた。甲子園で１勝するのは難しいと改めて感じた」