新日本プロレス春の最強決定トーナメント「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ（ＮＪＣ）」は２１日長岡大会で決勝戦が行われ、「ユナイテッド・エンパイア（ＵＥ）」のカラム・ニューマン（２３）が上村優也（３１）を撃破し、初優勝を飾った。

出場２４選手の頂点を決める大一番は、２５分超の激闘となった。上村の猛攻を耐え抜いたカラムはライオンズ・シャイナー（ダイビングボディーアタック）をトラースキックで迎撃し逆転。最後は新技ＭＡＫＥ ＷＡＹ（変型スクラップバスター）で栄冠を手に入れ「この団体の外国人エース…それだけじゃない。今の新日本のエースは俺だ」と勝ち誇った。

２３歳６か月でＮＪＣを制したカラムは、オカダ・カズチカ（現ＡＥＷ）が保持していた最年少優勝記録（２５歳４か月）を更新。４月４日両国大会でＩＷＧＰヘビー級王者・辻陽太に勝利すれば、中邑真輔（現ＷＷＥ）が保持する同王座の最年少記録（２３歳９か月）まで更新することになる。

カラムは取材に応じ「俺はすでに新日本プロレスの歴史に名を刻んでいる。この偉業を成し遂げれば、この国がこれまでに見た最高の外国人レスラーの一人としての地位が確固たるものになる。この団体の基準となっていたレスラーたちを凌駕し、やがては誰もが超えようとする新たな基準となるだろう」と記録への意欲をのぞかせた。

近年の新日本プロレスでは主力選手の退団が相次ぐだけでなく、最強外国人として君臨してきたレスラーが続々と海外マットへ移籍している。そんな中でカラムは、２月大阪大会でデビッド・フィンレー（現ＡＥＷ）を撃破した後に「俺はどこにも行かない」と宣言。その真意について「ここに来るために、俺は英国や欧州で何年も働いてきた。夢を捨てるために懸命に働き、友情を犠牲にし、収入もなく、ホームレスになるリスクを冒したわけじゃない。俺は（新日本と）複数年契約を結んでいて、日本で自分のレガシーを残したい。他の連中は皆去り、日本に背を向けたが、俺は『ここに残る』と宣言した。だから、夢を生き続けさせるために全力を尽くす」と明かす。

英国時代に１５歳の若さでデビューしたカラムだったが、もちろんプロレス一本で生活できていたわけではない。

「仕事に就いてもトレーニングや試合に行くために休みをせがむばかりで、２か月でクビになったこともある。でも２０２４年の初めに、今年はプロレスで成功する年だと自分に言い聞かせた。プロレスだけに専念し、プロレスで生計を立てることにした。もしうまくいかなければ、ただ諦めるだけだと。その決意が俺を日本へと導いてくれた」

幼いころにプロレスを教えてくれた元レスラーの祖父は１３年前に死去し、カラムのデビューを見届けることはかなわなかった。「俺は人生をレスリングにささげてきた。祖父は亡くなる前に『俺の思い出のために、どの試合もこれが最後だと思って戦え』と遺言を残してくれた。だからこそ俺はこれほどまでに懸命に努力しているんだ」

異国の地で頂点をつかみ取る日は、もうすぐ目の前まで来ている。