◆オープン戦 巨人３―０楽天（２１日・東京ドーム）

巨人・坂本勇人内野手（３７）が２１日、楽天とのオープン戦（東京Ｄ）に「７番・三塁」で先発出場し、１号２ランを放った。６回の第３打席で内角直球をさばき、弾丸ライナーで左翼席へ運んだ。４戦連続安打で打率を３割とし、球団単独２位となる１８度目の開幕スタメンを決定的にした。チームは５連勝でオープン戦首位に浮上。２２日の楽天戦（東京Ｄ）が最終戦となる。

強烈な打球音は、開幕への号砲のようだった。坂本は一直線に左翼スタンドへ飛び込んだ白球を見届け、暗転したダイヤモンドをゆっくりと一周した。「ちょっと弾道も低かったんで、どうかなと思いましたけども、いい形で打てたのかなと」。４戦連続安打が試合を決める１号２ラン。千両役者の“開花宣言”に、東京Ｄはシーズンさながらのお祭り騒ぎとなった。

１点リードの６回無死一塁。４球目の内角１４９キロ直球を左手一本のフォロースルーで振り抜いた。打球角度２３度の弾丸ライナーが、滞空時間約３秒で左翼席へ突き刺さった。「オープン戦でインサイドをさばけたり、いい感じのヒットも出たりしてるんで、そこはすごくいいのかな」。好調のバロメーターとも言える内角さばき。２４年３月以来、オープン戦２年ぶりのアーチとして結実した。

２０年目の開幕へ、総仕上げと言える一発だ。オープン戦は打率３割前後をキープしていたものの、試合前まで全８安打が単打。「結果が出ないとスターティングメンバーに入れない」。定位置再奪取へ例年以上にアピールを意識していた中で、オープン戦３２打席目で待望の長打が飛び出した。打率は３割。オープン戦を３割以上（１０打席以上）で締めくくれば、３割４分５厘をマークした０９年以来、１７年ぶりだ。阿部監督を「まだまだやれるんだっていうのも感じますし、本人が強い気持ちを持ってやってくれている」とうならせ、球団単独２位となる１８度目の開幕スタメンに当確ランプを点灯させた。

会いたい存在もいた。「８８年世代」の同学年で、ともに球界を引っ張ってきた楽天・前田健だ。「もちろんいい投手ですし、同世代でプロ野球を盛り上げていけたらいい」とリスペクトする盟友。試合前練習中に歩み寄り、ストレッチしながら談笑した。前田健も１７日の西武戦（ベルーナＤ）で６回無失点と順調な仕上がりを見せており、６月の交流戦で１１年ぶりの対決が実現するかもしれない。

チームは５連勝でオープン戦首位に浮上。開幕カードでは、坂本が７番でポイントゲッターを務める可能性もある。残り２本の通算３００本塁打、同５３本の通算２５００安打と個人記録にも期待がかかるシーズンとなるが「まだまだやれると思ってやっている。ファンの方もすごく期待してくれてるのは感じてるので、それに応えたいなっていう、それだけです」。オープン戦は残り１試合。「３・２７」へ、着々と準備を進める。（内田 拓希）

◆清水隆行Ｐｏｉｎｔ 坂本はキャンプからずっとコンディションがいい。左腕が内角に投げ込んだクロスファイアーの内角１４９キロ真っすぐを、狙っていたわけではなく反応で打った。もともと、インコースのさばきは超一流だが、調子が悪いと差し込まれたりしてしまう。今は自分のイメージ通りにバットが出ていると思う。左足のカベがしっかりして、下半身がうまく使えているから４回の左飛も、一瞬タイミングをずらされながら対応できていた。今の状態なら、４番・ダルベックのあとの５番を任せる選択肢もある。（野球評論家）