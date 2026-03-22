◆大相撲 ▽春場所１４日目（２１日、エディオンアリーナ大阪）

大関・安青錦が関脇・霧島を意地の下手投げで破り、７勝７敗とした。初の綱取りに挑んだ今場所は前半戦で黒星が先行し、場所後の横綱昇進の可能性が消滅。１２日目に７敗目を喫し、カド番の危機に陥ったが、優勝した霧島を破っての２連勝で星を五分に戻した。千秋楽は横綱・豊昇龍と対戦する。新小結・熱海富士は西前頭５枚目・琴勝峰を押し出して９勝目を挙げ、新関脇昇進が濃厚となった。

大関の意地を見せた安青錦が、フッと小さく息を吐いた。１敗で優勝争いの先頭を走っていた霧島との一番。負ければ相手の優勝が決まる状況にも「相手よりも自分のことに集中していた」と冷静だった。前傾姿勢で左の前まわしと、右の上手を引いて、頭をつけて密着。得意の形から力強く相手を引きつけて、右でひねりながらの下手投げで転がした。支度部屋では「中に入れて良かった」と、落ち着いた口調で振り返った。

今場所は初の綱取りに挑んだが、中盤の３連敗などもあり、１２日目終えた時点で５勝７敗と低迷。序ノ口デビューから１４場所続けてきた勝ち越し継続と、来場所のカド番の危機にも立たされた。それでも１３日目に琴桜、この日は霧島に連勝して踏みとどまった。

入門後初めて壁に当たった２１歳について、八角理事長（元横綱・北勝海）は「世の中うまくいかない時もある。こういう時があってもいい。本人はめげていないと思う。安青錦にしてみればこれで稽古に身が入るのではないか」と、さらなる成長の糧にすることを期待。安青錦自身も「今まで味わったことがない雰囲気、状況を味わっている。次につながるのではないかと思う」と前を向く。

千秋楽は結びで横綱・豊昇龍戦が組まれた。勝ち越せるかどうか。来場所以降を左右する大事な一番にも「毎日の一番が大事なので、特に気にしすぎないように、今まで通りやっていけたら」。千秋楽翌日の２３日には２２歳の誕生日を迎える。過去にない例のないスピードで出世街道を歩んできた２１歳の最後の日を、最高の形で締めくくる。（大西 健太）